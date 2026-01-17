12 января Раймонду Паулсу исполнилось 90 лет! Как и положено супер-медийной персоне, знаковая дата овеяна поздравлениями первых лиц и любовью миллионов почитателей бриллианта латвийской эстрадной музыки. Но нынешний юбилей, как ни странно, предварил еще и прелестный скандал, связанный с именем юбиляра и который смакуют все, кому не лень. В результате – джаз!

Сперва о том, где отметил свой солидный юбилей Маэстро. Дело было в понедельник в музыкальном доме «Дайле» в Риге (бывший одноименный кинотеатр, не путать с одноименным театром на Бривибас). Хотя прежде классик предпочитал праздновать в малом зале «Дзинтари».

Дом, милый дом

Нынешнее место празднования выбрано прежде всего потому, что в последние годы именно с этим храмом искусств связана основная концертная деятельность нашего любимого пианиста и композитора. Здесь он уже несколько лет играет в программе на свою музыку с артистом Андрисом Кейшем – «Мужчины в самом расцвете лет» (по названию песни Паулса). Здесь же в минувшем году классик презентовал премьеру своей программы на сонеты Вильяма Шекспира, в которой стихи исполняет Кейш, а песни на стихи английского барда поет звезда эстрады Интар Бусулис.

И вообще, «Дайле» ближе к дому достояния республики! Хотя юбиляра возят, конечно, на автомобиле (после операции на глазах он два года назад решил за руль не садиться). По помещению ходит с тростью, подаренной дочкой Анетой. На радио, где Маэстро почти каждый день музицирует, его на всякий случай всегда сопровождает легенда радиотеатра Мара Эглите (та самая, голос которой нам известен по классическому Runā Rīga!, «Говорит Рига!»). А по жизни – рядом постоянно находятся внучка Анна-Мария или Моника.

По счастью, все обошлось

И, как уже, кроме шуток, говорит Раймонд Волдемарович: «Главное на сцене – дойти до рояля!». По счастью, доходит, хотя есть проблемы. Как известно, в конце минувшего года Маэстро отменил ряд концертов в музыкальном доме. Причина не озвучивалась – говорили о простуде.

Недавно классик в интервью Латвийского телевидения сказал открыто, что были проблемы с сердцем. «И на грохочущей машине скорой помощи с мигалками меня доставили к кардиохирургу Эрглису, который своими руками вошел внутрь меня!», – сказал с горькой иронией Паулс. По счастью, все обошлось – великий музыкант продолжил концертировать.

В свежем интервью журналу Privātā Dzīve Паулс также признался, что прошедший год был трудным, он хотел бы улучшить свое здоровье, а врачи запрещают ему выходить на сцену и играть. Но... «Мы должны как-то отпраздновать, мы должны попытаться добраться до фортепиано!». И добавил, что «сейчас я действительно на пенсии и больше не очень-то заинтересован в игре. Врач запретил мне, но что произойдет, я почувствую только на месте».

Тем не менее в большом концерте в Латвийской Национальной опере, приуроченной к тридцатилетию Латвийского радио 3 (Klasika) Маэстро был заявлен в концерте.

И это всё о нём

По Латвийскому телевидению в дни юбилея целое половодье документальных программ о достоянии республики. Создан документальный фильм «Маэстро Раймонд Паулс. Песенка о радости». Показывают фильмы «Раймонд Паулс. Портрет с музыкой» (1977), «Быть Раймондом Паулсом» (2006), «Вечный двигатель. Раймонд Паулс» (2021) и музыкальное шоу «Перепой меня» с музыкой юбиляра.

В начале славных дел.

Концерты с музыкой Маэстро устраивают в разных залах и даже без участия классика все билеты проданы! 11 января в малом зале «Дзинтари» музыку Маэстро исполнили легенды латвийской эстрады, певцы Родриго Фоминс и Зигфрид Муктупавелс и гитарист Айвар Херманис.

А Латвийский Национальный симфонический оркестр в конце января в Доме конгрессов предлагает два концерта, приуроченные к девяностолетию. Песни Маэстро исполнят вокалисты Айя Витолиня и Даумант Калниньш, молодой пианист Матисс Жилинскис, о котором сам Раймонд Волдемарович говорит так: «Есть, кому оставить мою музыкальную вахту». В концертах примут также участие государственный академический хор «Латвия», воссозданный некогда Паулсом биг-бэнд Латвийского радио и дирижер Марис Сирмайс.

Как же без скандала

И казалось бы, самое главное – 11 июля 2026 года, когда еще более года назад было запланировано, что более 13 тысяч певцов соберутся на Большой сцене Межапарка на песенном фестивале «Моей Родине», посвященном Паулсу и его творчеству.

Вот вокруг этого масштабного события и вспыхнул внезапно скандал. В последний момент классик сказал, что против этого концерта, потому что его устроители лишь навариваются на его имени. Тут же на юбилейном фронте возникла фигура экс-президента Латвии Валдиса Затлерса, который, оказывается, член фонда «Моей Родине». Фонд был основан в прошлом году для проведения концерта и назван по наименованию, пожалуй, главной песни в творчестве Маэстро.

Экс-президент сказал по телевидению, что он с организаторами концерта встречался с Паулсом еще на начальном этапе разработки идеи – Маэстро не был против. «Если мы скажем, что Паулс ничего не знал, — ну, я сам был там, когда весь совет встречался с ним, обсуждал, что будет, какие песни… Мы советовались с ним. Мы очень хорошо знаем личность Паулса, мы знаем, что у него высокая планка, мы все делали шаг за шагом, очень тщательно. Мы сказали: вам не нужно ничего организовывать, вам не нужно участвовать, мы просто хотим исполнить песни вашего хора на одном концерте, чего раньше никогда не случалось. Людям нужен праздник».

Затлерс также опроверг слухи о том, что за участие взимается плата. Единственное, что нужно заплатить – пять евро за нотный сборник, по которому хор разучивает песни. «Это не плата за участие. На данный момент финансирование поступает только от продажи билетов. Можно плести такие интриги, но нужно смотреть на идею…»

Короче, после всего этого фонд направил Маэстро коллективное письмо с извинениями за возникшую ситуацию, хотя это и не их вина. «Концерт состоится, мы завершим начатую работу, как и планировалось», — говорит Затлерс. И выразил надежду, что классик посетит этот концерт. Хотя понятно, что вряд ли сыграет.

Что наша жизнь – игра!

Вообще, человеку 90 лет, а он до последнего времени еще был за роялем – это уже феноменально. И думается, на этом классик поставит жирную точку в своей концертной деятельности. Полуторачасовой концерт Домском Соборе в декабре – такого, думается, уже не будет. Одна-две композиции в каком-любо концерте – уже хорошо.

Но что точно – Маэстро до конца будет играть на рояле дома в Риге или же на даче в Балтэзерсе! Таким образом претворяя в жизнь свой давнишний лозунг: «Я буду играть до тех пор, пока не упаду с этой табуретки!» (указывая на банкетку у рояля). Вот упал в ноябре, стало плохо с сердцем, но, по счастью, рядом с ним дочка, две внучки, коллеги.

А без инструмента юбиляр жить не может – Раймонд Волдемарович до сих пор играет в первой студии Латвийского радио! Приходит, разминается, наигрывает. Если что-то, на его взгляд, удачное – идет запись в фонд радио. Недавно, кстати, записал аранжировки песен уже давно ушедшего из жизни, армянского композитора коллеги Арно Бабаджаняна (помните его песню «А эта свадьбы пела и плясала?»).

«Есть к чему стремиться»

Маэстро достаточно прагматичный человек и понимает, что у него осталось уже мало времени. Хотя на следующий день после смерти супруги Ланы (август 2023 года) все же дал запланированный еще ранее концерт в большом зале «Дзинтари» и сказал, что его соседом по Балтэзерсу является великий артист Янис Кубилис, которому за сто, так что «есть, к чему стремится». Кубилис умер на 102-м году жизни, кстати.

С супругой Ланой прожита целая жизнь.

Но на всякий случай месяц назад Паулс передал коллекцию своих галстуков музыкальному дому «Дайле», сказав: «Зачем мне так много?». Наверное, теперь сделают музейный уголок с галстуками Маэстро!

А еще ранее передал хранилищу музея литературы и музыки свою скрипочку, которую ему сделал отец и на которой маленький Раймонд играл в начале своего пути (только потом перешёл к фортепиано). Роскошно отстроенное хранилище находится на рижской улице Пулка, рядом с Ильгюциемсом, в котором он вырос. По рассказу Маэстро, его первыми слушателями были... немцы в 1943-м, которые внимали семилетнему пианисту на эстраде в Ильгюциемсе. И вместо первых аплодисментов будущий гениальный музыкант слышал восторженный стук кирзовых сапог военных оккупантов. Такие были времена.

Маэстро помнит, как аэропорт в Спилве, что рядом с его домом, в 1941-м бомбили немецкие войска, а в 1944-м – советские. Он помнит землянку, которую вырыл для него папа и куда он с родителями и сестричкой убегал от бомбежек.

Увы, в начале прошлого года его сестра, выдающаяся гобеленистка Эдите Паула-Вигнере ушла из жизни в возрасте 85 лет. Недавно Паулс побывал в ее квартире на Пернавас и сказал, что желает, чтобы в этой квартире был музей, посвященный творчеству сестры. Кстати, в этой квартире в 1960-70-х годах до переселения туда сестры жил сам маэстро, пока не переехал в центр латвийской столицы.

Секрет Паулса

Времена меняются, а любовь к музыке Паулса неизменна – вот в чем феномен!

Его любят люди самых разных возрастов, культур, национальностей, вероисповеданий, политических взглядов. Его даже вдруг полюбил Латвийский фонд капитала культуры, к юбилею присудивший классику пожизненную стипендию в размере 390 евро в месяц (не облагается налогом)! Кстати, чего так долго ждали?

За что любят? За святую к музыке любовь. За мудрость, талант и масштаб личности. Такие раз в сто лет рождаются. Хотя по большому счету, другого Раймонда Паулса больше никогда не будет.

Крепкого здоровья Маэстро! И... а можно ли, Раймонд Волдемарович, еще парочку шлягеров на десерт? Публика настойчиво просит!

Награда нашла героя (герой – справа). Фото: LETA

Поздравления президента Латвии Эдгара Ринкевича:

– Раймонд Паулс для Латвии — это больше, чем композитор. Раймонд Паулс — это чудо. Потому что у него получается. Маэстро обладает удивительной способностью необыкновенным образом достучаться до каждого слушателя. И всегда нас удивлять. Маэстро делает Латвию Латвией, потому что его музыка научила всю Латвию чувствовать: радоваться, гордиться, сердиться, испытывать трогательность и искренне грустить.

Раймонд Паулс создал не только саундтрек наших жизней. Кажется, музыка Раймонда Паулса была всегда и будет всегда — как восход солнца на востоке и закат на западе.

Раймонд Паулс — мужчина в лучшем возрасте навсегда. И сегодня совершенно случайно и неожиданно этот возраст — девяносто лет. Очень хотелось бы пожелать себе и всем нам самых разных качеств Раймонда Паулса — удивительной работоспособности и радости творчества, а также умения посмеяться, но не высмеивать.

Но сегодня день рождения Маэстро, поэтому пожелания предназначаются ему. Я желаю, чтобы здоровье и радость жизни не мешали друг другу! Чтобы добрые пожелания скорее радовали, чем утомляли! И чтобы удавалось просто делать то, чего больше всего хочется. Мужчины в лучшем возрасте могут себе это позволить!

С днём рождения, Маэстро!