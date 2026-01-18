Baltijas balss logotype
В Теплице арт-музея Zuzeum проходит персональная вставка художницы Лино Камелин

Культура &
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото: www.zuzeum.com

Фото: www.zuzeum.com

Во время своей первой персональной выставки "Практики избегания опасности" в Теплице Zuzeum художница Лино Камелин (Lino Kamelin) представляет свои новые работы.

Для Лино теоретическая база служит отправной точкой, однако ее исследовательский фокус, обращенный к темам ужаса, безопасности и жертвы, проходит через призму собственного концептуального видения. Как следует из названия выставки, акцент сделан на культурных практиках, которые формируют стойкость и чувство безопасности в турбулентное время. Созданные работы образуют визуальное эссе, в котором переплетены элементы научного исследования, мифологического сказания и личного опыта.

С сентября 2025 года Лино Камелин является резидентом Zuzeum, продолжая свое художественное исследование и практику в Теплице музея. Арт-резиденция SPOT Exchange — это инициатива, которая направлена на установление тесных связей между латвийскими и австрийскими академическими и не академическими художественными институциями. Целью программы также является поддержка начинающих художников и кураторов из обеих стран. Данная инициатива объединяет арт-музей Zuzeum (Латвия), DAS WEISSE HAUS (Австрия) в сотрудничестве с Латвийской и Венской академиями художеств.

О художнице:

Лино Камелин (1991) — художница из Вены. Она получила степень бакалавра в политических науках, а в данный момент проходит обучение графическому искусству в Венской академии изящных искусств. Художница занимается рисунком, живописью и графикой, где исследует визуальный язык объяснительных нарративов повседневной жизни, а также социальных наук.

Выставка продлится до 29 января.

#образование #выставка #искусство #культура #музеи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
