Молодежный театр, созданный режиссером Адольфом Шапиро, был одним из важнейших центров культурной жизни Латвии во второй половине XX века. Спектакли, созданные Шапиро на протяжении 30 лет, побуждали людей задуматься о важных жизненных вопросах и подходили к ним с помощью новаторских поисков театральной формы. Творчество режиссера в Молодежном театре включено в Латвийский культурный канон. В 1992 году, после ликвидации Молодежного театра, режиссер покинул Латвию...

Спустя 34 года постановка легендарного режиссера снова будет показана в Латвии. Премьера «Дон Кихота» состоится в Большом зале Нового Рижского театра 3 февраля.

Роман, написанный писателем, драматургом и поэтом Мигелем де Сервантесом (1547–1616), считается первым современным романом в мировой литературе и, после Библии, является второй по количеству переводов книгой в мире.

Режиссер Адольф Шапиро обосновывает выбор литературного произведения для своей постановки: «Поэтическое воображение или повседневная проза? Чудесное безумие или здравый смысл? История Дон Кихота и Санчо Пансы (Сервантес называл ее рассказом, а не романом) освещает театр жизни и театральную жизнь. В этом свете более отчетливо видны метания современного мира между благородными намерениями отшельников (они всегда наивны) и примирением с реальностью. Постановка «Дон Кихота» может стать своего рода проверкой как для актеров, так и для режиссера, чтобы понять, сколько в каждом из нас от Дон Кихота и сколько от Санчо Пансы. И зрители тоже смогут проверить себя».

Автор и режиссер инсценировки – Адольф Шапиро, переводчик – Гундарс Аболиньш.

В главных ролях: Каспарс Знотиньш (Дон Кихот) и Гундарс Аболиньш (Санчо Панса).