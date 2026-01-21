Baltijas balss logotype
Режиссер Адольф Шапиро спустя 34 года снова ставит спектакль в Латвии 0 812

Культура &
Дата публикации: 21.01.2026
LETA
Изображение к статье: Адольф Шапиро

Адольф Шапиро

Молодежный театр, созданный режиссером Адольфом Шапиро, был одним из важнейших центров культурной жизни Латвии во второй половине XX века. Спектакли, созданные Шапиро на протяжении 30 лет, побуждали людей задуматься о важных жизненных вопросах и подходили к ним с помощью новаторских поисков театральной формы. Творчество режиссера в Молодежном театре включено в Латвийский культурный канон. В 1992 году, после ликвидации Молодежного театра, режиссер покинул Латвию...

Спустя 34 года постановка легендарного режиссера снова будет показана в Латвии. Премьера «Дон Кихота» состоится в Большом зале Нового Рижского театра 3 февраля.

Роман, написанный писателем, драматургом и поэтом Мигелем де Сервантесом (1547–1616), считается первым современным романом в мировой литературе и, после Библии, является второй по количеству переводов книгой в мире.

Режиссер Адольф Шапиро обосновывает выбор литературного произведения для своей постановки: «Поэтическое воображение или повседневная проза? Чудесное безумие или здравый смысл? История Дон Кихота и Санчо Пансы (Сервантес называл ее рассказом, а не романом) освещает театр жизни и театральную жизнь. В этом свете более отчетливо видны метания современного мира между благородными намерениями отшельников (они всегда наивны) и примирением с реальностью. Постановка «Дон Кихота» может стать своего рода проверкой как для актеров, так и для режиссера, чтобы понять, сколько в каждом из нас от Дон Кихота и сколько от Санчо Пансы. И зрители тоже смогут проверить себя».

Автор и режиссер инсценировки – Адольф Шапиро, переводчик – Гундарс Аболиньш.

В главных ролях: Каспарс Знотиньш (Дон Кихот) и Гундарс Аболиньш (Санчо Панса).

#Латвия #театр #литература #культура #режиссер
