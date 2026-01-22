Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Амриканец купил за 3 доллара, продаст за 5000: у латвийского музея нет денег выкупить вазу 2 962

Культура &
Дата публикации: 22.01.2026
LETA
Изображение к статье: Амриканец купил за 3 доллара, продаст за 5000: у латвийского музея нет денег выкупить вазу

Редкая фарфоровая ваза художника Юлия Мадерниекса, обнаруженная в США, может так и не вернуться в Латвию: у Музея декоративного искусства и дизайна нет средств на ее приобретение.

У Музея декоративного искусства и дизайна (DMDM) нет финансовых возможностей для приобретения фарфоровой вазы художника Юлия Мадерниекса, которая в настоящее время находится в США. Об этом сообщила директор музея Инесе Барановска.

Как сообщает Lsm.lv, житель США Лоренс Рей приобрел вазу в комиссионном магазине в городе Колумбус всего за 3 доллара. У предмета есть незначительное повреждение — трещина по нижнему краю, а на дне сохранился штамп рижской мастерской Burtnieks, работавшей с 1929 по 1939 год. Рей хотел бы, чтобы ваза попала в латвийский музей или к профессиональному коллекционеру, однако вариант дарения в настоящее время не рассматривается.

По оценке эксперта по фарфору, пожелавшей остаться неназванной, в нынешних рыночных условиях цена до 2000 евро могла бы считаться подарком для покупателя, а сумма до 5000 евро — взаимовыгодной сделкой для обеих сторон.

Барановска рассказала, что владелец вазы после собственного исследования сначала связался с образовательным отделом DMDM. Затем информация была передана хранителю коллекции керамики и фарфора Даце Лявине, которая подтвердила, что изображенная на фотографиях ваза действительно является работой Мадерниека.

В распоряжении DMDM имеется эскиз вазы Мадерниекса — композиция на бумаге, представленная в постоянной экспозиции. Ранее музею было известно, что аналогичная ваза находится в коллекции российского миллиардера Петра Авена. До введения санкций этот предмет демонстрировался в 2012 году на выставке, посвященной рижскому фарфору.

Барановска подчеркнула, что фарфор межвоенного периода является большой редкостью, а цены на такие предметы в Латвии очень высоки. Поэтому даже на аукционах музею сложно приобретать подобные работы. В настоящее время DMDM не располагает возможностями для покупки вазы. Тем не менее музей надеется, что ее сможет приобрести латвийский коллекционер, с которым удастся наладить сотрудничество.

Читайте нас также:
#Латвия #искусство #аукцион #художник #музеи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • р
    реалист
    23-го января

    по виду изделия видно, что никакой художественной ценности эта поделка не представляет, какой-то предмет соц реализма

    5
    2
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    22-го января

    Какой предприимчивый и проницательный этот янки оказался, скажите на милость? И никакой благотворительностью маяться не намерен. Только бизнес — ничего личного кроме!

    11
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Музей Guggenheim Abu Dhabi
Изображение к статье: Кадр из сериала
Изображение к статье: Вышел тизер-трейлер фильма «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым
Изображение к статье: Адольф Шапиро

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Метод Гарвардской тарелки: как питаться сбалансированно без диет и запретов
Люблю!
Изображение к статье: Анастасия Юрьевна не даст себя в обиду. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Гранульный бум закончился? Отрасль предупреждает о риске нерентабельности
Бизнес
Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео