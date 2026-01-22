Редкая фарфоровая ваза художника Юлия Мадерниекса, обнаруженная в США, может так и не вернуться в Латвию: у Музея декоративного искусства и дизайна нет средств на ее приобретение.

У Музея декоративного искусства и дизайна (DMDM) нет финансовых возможностей для приобретения фарфоровой вазы художника Юлия Мадерниекса, которая в настоящее время находится в США. Об этом сообщила директор музея Инесе Барановска.

Как сообщает Lsm.lv, житель США Лоренс Рей приобрел вазу в комиссионном магазине в городе Колумбус всего за 3 доллара. У предмета есть незначительное повреждение — трещина по нижнему краю, а на дне сохранился штамп рижской мастерской Burtnieks, работавшей с 1929 по 1939 год. Рей хотел бы, чтобы ваза попала в латвийский музей или к профессиональному коллекционеру, однако вариант дарения в настоящее время не рассматривается.

По оценке эксперта по фарфору, пожелавшей остаться неназванной, в нынешних рыночных условиях цена до 2000 евро могла бы считаться подарком для покупателя, а сумма до 5000 евро — взаимовыгодной сделкой для обеих сторон.

Барановска рассказала, что владелец вазы после собственного исследования сначала связался с образовательным отделом DMDM. Затем информация была передана хранителю коллекции керамики и фарфора Даце Лявине, которая подтвердила, что изображенная на фотографиях ваза действительно является работой Мадерниека.

В распоряжении DMDM имеется эскиз вазы Мадерниекса — композиция на бумаге, представленная в постоянной экспозиции. Ранее музею было известно, что аналогичная ваза находится в коллекции российского миллиардера Петра Авена. До введения санкций этот предмет демонстрировался в 2012 году на выставке, посвященной рижскому фарфору.

Барановска подчеркнула, что фарфор межвоенного периода является большой редкостью, а цены на такие предметы в Латвии очень высоки. Поэтому даже на аукционах музею сложно приобретать подобные работы. В настоящее время DMDM не располагает возможностями для покупки вазы. Тем не менее музей надеется, что ее сможет приобрести латвийский коллекционер, с которым удастся наладить сотрудничество.