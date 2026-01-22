Одними из самых ожидаемых фильмов стали сатирический триллер Карима Айнуза «Обрезка розовых кустов» с Райли Кио, Каллумом Тёрнером и Эль Фаннинг в главных ролях, а также психологическая драма Бет де Араухо «Жозефина» с Ченнингом Татумом.

Также на «Золотого медведя» будут претендовать такие ленты, как «У моря» Корнела Мундруцо, «Роза» Маркуса Шляйнцера, «Королева в море» Лэнса Хаммера с Жюльет Бинош. В конкурсе примут участие и новые работы лауреатов прошлых лет: «Дао» Алена Гомиса , «Мухи» Фернандо Эймбке и «Моя жена плачет» Ангелы Шанелек.

Кроме того, в конкурсной программе поучаствуют анимационный фильм «Новый рассвет» Ёситоси Синомии (художник «Твоего имени» 2016 года) и документальная джазовая картина «Все в восторге от Билла Эванса» Гранта Джи. В секции «Перспективы», посвященной дебютным полнометражным лентам, покажут 13 фильмов, в том числе вестерн «Молитва за умирающих» Дары Ван Дьюсен и драма «Анимол» Эшли Уолтерса.

В этом году фестивалем руководит художественный директор Триша Таттл. По ее словам, программа объединяет работы известных режиссеров, политически острое кино, глубокие исследования характеров и множество голливудских звезд.

Берлинале пройдет с 12 по 22 февраля, а жюри возглавит немецкий режиссер Вим Вендерс.