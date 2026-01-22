В четверг, 22 января, Американская киноакадемия объявила номинантов на 98-ю церемонию вручения премии "Оскар".

Как пишет Variety, среди главных фаворитов премии этого года оказался фильм Райана Куглера "Грешники". Среди номинаций ключевые категории — «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучший режиссер» и «Лучший оригинальный сценарий».

Фильм превзошел по числу номинаций картины «Все о Еве», «Титаник» и «Ла-Ла Лэнд», у которых их было по 14. Церемония награждения состоится 15 марта.

Основной список номинантов на "Оскар" выглядит так:

Лучший фильм

"Бугония" "F1" "Франкенштейн" "Гамнет" "Марти Суприм. Гений комбинаций" "Битва за битвой" "Тайный агент" "Сентиментальная ценность" "Грешники" "Поезд в снах"

Лучший режиссер

Хлоя Чжао - "Гамнет" Джош Сефди - "Марти Суприм. Гений комбинаций" Пол Томас Андерсон - "Битва за битвой" Йоаким Триер - "Сентиментальная ценность" Райан Куглер - "Грешники"

Лучшая мужская роль

Тимоти Шаламе - "Марти Суприм. Гений комбинаций" Леонардо Ди Каприо - "Битва за битвой" Итан Хоук - "Голубая луна" Майкл Б. Джордан - "Грешники" Вагнер Моура - "Тайный агент"

Лучшая женская роль

Джесси Бакли - "Гамнет" Роуз Бирн - "Я не железная" Кейт Хадсон - "Песня любви" Ренате Рейнсве - "Сентиментальная ценность" Эмма Стоун - "Бугония" Мужская роль второго плана Бенисио дель Торо - "Битва за битвой" Джейкоб Элорди - "Франкенштейн" Делрой Линдо - "Грешники" Шон Пенн - "Битва за битвой" Стеллан Скарсгард - "Сентиментальная ценность"

Женская роль второго плана

Элль Фэннинг - "Сентиментальная ценность" Ингва Ибсдоттер Лиллеос - "Сентиментальная ценность" Эми Мадиган - "Оружие" Вунми Мосаку - "Грешники" Теяна Тейлор - "Битва за битвой"

Лучший адаптированный сценарий

"Бугония" "Франкенштейн" "Гамнет" "Битва за битвой" "Поезд в снах"

Лучший оригинальный сценарий

"Голубая луна" "Простая случайность" "Марти Суприм. Гений комбинаций" "Сентиментальная ценность" "Грешники"

Лучший полнометражный анимационный фильм

"Arco" "Элио" "Кейпоп-охотницы на демонов" "Маленькая Амели, или Характер дождя" "Зоотрополис 2"

Лучший анимационный короткометражный фильм

"Бабочка" "Forevergreen" "Девушка, которая плакала жемчугом" "План выхода на пенсию" "Три сестры"

Лучший международный фильм

"Тайный агент" "Простая случайность" "Сентиментальная ценность" "Сират" "Голос Хинд Раджаб"