Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Грешники» получили 16 номинаций на «Оскар» — это исторический рекорд 0 474

Культура &
Дата публикации: 22.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Грешники» получили 16 номинаций на «Оскар» — это исторический рекорд

В четверг, 22 января, Американская киноакадемия объявила номинантов на 98-ю церемонию вручения премии "Оскар".

Как пишет Variety, среди главных фаворитов премии этого года оказался фильм Райана Куглера "Грешники". Среди номинаций ключевые категории — «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль», «Лучший режиссер» и «Лучший оригинальный сценарий».

Фильм превзошел по числу номинаций картины «Все о Еве», «Титаник» и «Ла-Ла Лэнд», у которых их было по 14. Церемония награждения состоится 15 марта.

Основной список номинантов на "Оскар" выглядит так:

Лучший фильм

"Бугония" "F1" "Франкенштейн" "Гамнет" "Марти Суприм. Гений комбинаций" "Битва за битвой" "Тайный агент" "Сентиментальная ценность" "Грешники" "Поезд в снах"

Лучший режиссер

Хлоя Чжао - "Гамнет" Джош Сефди - "Марти Суприм. Гений комбинаций" Пол Томас Андерсон - "Битва за битвой" Йоаким Триер - "Сентиментальная ценность" Райан Куглер - "Грешники"

Лучшая мужская роль

Тимоти Шаламе - "Марти Суприм. Гений комбинаций" Леонардо Ди Каприо - "Битва за битвой" Итан Хоук - "Голубая луна" Майкл Б. Джордан - "Грешники" Вагнер Моура - "Тайный агент"

Лучшая женская роль

Джесси Бакли - "Гамнет" Роуз Бирн - "Я не железная" Кейт Хадсон - "Песня любви" Ренате Рейнсве - "Сентиментальная ценность" Эмма Стоун - "Бугония" Мужская роль второго плана Бенисио дель Торо - "Битва за битвой" Джейкоб Элорди - "Франкенштейн" Делрой Линдо - "Грешники" Шон Пенн - "Битва за битвой" Стеллан Скарсгард - "Сентиментальная ценность"

Женская роль второго плана

Элль Фэннинг - "Сентиментальная ценность" Ингва Ибсдоттер Лиллеос - "Сентиментальная ценность" Эми Мадиган - "Оружие" Вунми Мосаку - "Грешники" Теяна Тейлор - "Битва за битвой"

Лучший адаптированный сценарий

"Бугония" "Франкенштейн" "Гамнет" "Битва за битвой" "Поезд в снах"

Лучший оригинальный сценарий

"Голубая луна" "Простая случайность" "Марти Суприм. Гений комбинаций" "Сентиментальная ценность" "Грешники"

Лучший полнометражный анимационный фильм

"Arco" "Элио" "Кейпоп-охотницы на демонов" "Маленькая Амели, или Характер дождя" "Зоотрополис 2"

Лучший анимационный короткометражный фильм

"Бабочка" "Forevergreen" "Девушка, которая плакала жемчугом" "План выхода на пенсию" "Три сестры"

Лучший международный фильм

"Тайный агент" "Простая случайность" "Сентиментальная ценность" "Сират" "Голос Хинд Раджаб"

Читайте нас также:
#фильмы #анимация
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Музей Guggenheim Abu Dhabi
Изображение к статье: Кадр из сериала
Изображение к статье: Вышел тизер-трейлер фильма «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым
Изображение к статье: Адольф Шапиро

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Метод Гарвардской тарелки: как питаться сбалансированно без диет и запретов
Люблю!
Изображение к статье: Анастасия Юрьевна не даст себя в обиду. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Гранульный бум закончился? Отрасль предупреждает о риске нерентабельности
Бизнес
Изображение к статье: Отсутствие мигрантов на границе связывают с погодой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Восхитительная закуска для праздника: мясной рулет с сухофруктами (ВИДЕО)
Еда и рецепты
Изображение к статье: Ну чем они не пара. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео