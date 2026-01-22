Baltijas balss logotype
Дата публикации: 22.01.2026
LETA
В продолжение начатого в прошлом году цикла произведений маэстро Раймонда Паулса «Раймонд Паулс. Времена года», приуроченного также к празднованию его 90-летнего юбилея, 9 марта в 19.00 во дворце культуры ВЭФ состоится очередной концерт программы — «Весна».

В этот вечер на сцену выйдут певцы Угис Розе, Элза Розентале, Атис Аузанс, Иева Сутугова и Нормунд Зушс. В их исполнении прозвучат песни Раймонда Паулса на стихи латышских поэтов, среди которых — «Mēs tikāmies martā», «Cīruli, cīruli», «Lakstīgala», «Rasa», «Kūko, kūko, dzeguzīte», «Dziesma par gaili», «Pavasaris», «Tu nāc, tu ej», «Ai, dundur, dundur, dun» и другие произведения.

Музыкальное сопровождение концерта обеспечит группа ARMaestro под руководством Анатолия Ливциса, а особое звучание программе придаст смешанный хор Mundus Адажского краевого культурного центра.

#культура #музыка #Раймонд Паулс #юбилей #VEF
