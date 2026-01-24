В первые выходные февраля Елгава вновь погрузится в атмосферу зимней сказки — 7 и 8 февраля здесь состоится 27-й Международный фестиваль ледяных скульптур. В течение двух дней город станет центром ледяного искусства и развлечений для всей семьи.

Известные во всем мире мастера ледяной скульптуры представят свое художественное прочтение темы «Сила иллюзий». Помимо экспозиции ледяных скульптур, гостей ждет насыщенная развлекательная программа: дуэли скульпторов, научные шоу, выступления иллюзионистов, ледяные аттракционы и горка, театрализованные представления для детей, а также концерты популярных латвийских исполнителей.

В фестивале примут участие скульпторы из 12 стран

Участники фестиваля были определены заранее — жюри отобрало лучшие эскизы в рамках международного конкурса. В этом году интерес к фестивалю оказался особенно высоким: было подано более 40 заявок, из которых выбрали 20 скульпторов из 12 стран — Аргентины, Индонезии, Польши, Монголии, Нидерландов, Украины, Испании, Финляндии, Германии, Эстонии, Литвы и Латвии.

В своих работах мастера предложат зрителям погрузиться в пространство иллюзий, где грань между действительным и воображаемым становится почти незаметной. Темы скульптур затронут взаимодействие человека с современными технологиями, природные иллюзии света и формы, а также разнообразие восприятия красоты, счастья и внутреннего мира.

Основными локациями фестиваля станут остров Паста, открытая концертная площадка Mītava и каток. Именно здесь будут размещены индивидуальные и командные ледяные скульптуры, а также пройдут основные мероприятия культурной программы на двух сценах.

Бульвар Яниса Чаксте, который ранее входил в платную зону, в этом году станет свободно доступной праздничной территорией. Здесь посетители смогут увидеть ледяные фотоскульптуры, покататься на аттракционах и каруселях, а также посетить зимнюю «зону гостеприимства» с угощениями, горячими и холодными напитками и изделиями ремесленников. В темное время суток атмосферу праздника дополнит лазерное шоу, которое будет видно из разных точек фестивальной территории.

Время работы фестиваля: с 11.00 до 22.00.