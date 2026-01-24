Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В феврале состоится 27-й Международный фестиваль ледяных скульптур в Елгаве 0 113

Культура &
Дата публикации: 24.01.2026
LETA
Изображение к статье: В феврале состоится 27-й Международный фестиваль ледяных скульптур в Елгаве

В первые выходные февраля Елгава вновь погрузится в атмосферу зимней сказки — 7 и 8 февраля здесь состоится 27-й Международный фестиваль ледяных скульптур. В течение двух дней город станет центром ледяного искусства и развлечений для всей семьи.

Известные во всем мире мастера ледяной скульптуры представят свое художественное прочтение темы «Сила иллюзий». Помимо экспозиции ледяных скульптур, гостей ждет насыщенная развлекательная программа: дуэли скульпторов, научные шоу, выступления иллюзионистов, ледяные аттракционы и горка, театрализованные представления для детей, а также концерты популярных латвийских исполнителей.

В фестивале примут участие скульпторы из 12 стран

Участники фестиваля были определены заранее — жюри отобрало лучшие эскизы в рамках международного конкурса. В этом году интерес к фестивалю оказался особенно высоким: было подано более 40 заявок, из которых выбрали 20 скульпторов из 12 стран — Аргентины, Индонезии, Польши, Монголии, Нидерландов, Украины, Испании, Финляндии, Германии, Эстонии, Литвы и Латвии.

В своих работах мастера предложат зрителям погрузиться в пространство иллюзий, где грань между действительным и воображаемым становится почти незаметной. Темы скульптур затронут взаимодействие человека с современными технологиями, природные иллюзии света и формы, а также разнообразие восприятия красоты, счастья и внутреннего мира.

Основными локациями фестиваля станут остров Паста, открытая концертная площадка Mītava и каток. Именно здесь будут размещены индивидуальные и командные ледяные скульптуры, а также пройдут основные мероприятия культурной программы на двух сценах.

Бульвар Яниса Чаксте, который ранее входил в платную зону, в этом году станет свободно доступной праздничной территорией. Здесь посетители смогут увидеть ледяные фотоскульптуры, покататься на аттракционах и каруселях, а также посетить зимнюю «зону гостеприимства» с угощениями, горячими и холодными напитками и изделиями ремесленников. В темное время суток атмосферу праздника дополнит лазерное шоу, которое будет видно из разных точек фестивальной территории.

Время работы фестиваля: с 11.00 до 22.00.

Читайте нас также:
#фестиваль #Латвия #культура #конкурс #развлечения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Билеты в Лувр подорожали для иностранных гостей, для европейцев — без изменений
Изображение к статье: Улдис Янис Вейспалс в начале своей карьеры каскадера. Эксклюзив!
Изображение к статье: Афиша фильма "10 причин моей ненависти"
Изображение к статье: Состоится открытая экскурсия по зданию Бауской Ратуши

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему собаки обычно не понимают, на что им показывают?
В мире животных
Изображение к статье: Lada Azimut - это просто красиво. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Выглядели почти как друзья»: Axios о взаимодействии Украины и РФ на переговорах
В мире
Изображение к статье: России опять повезло. Политолог комментирует
В мире
Изображение к статье: Чемпионат Испании. «Реал» благодаря дублю Мбаппе на выезде обыграл «Вильярреал»
Спорт
Изображение к статье: Почему во Франции наступил яичный голод Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему собаки обычно не понимают, на что им показывают?
В мире животных
Изображение к статье: Lada Azimut - это просто красиво. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Выглядели почти как друзья»: Axios о взаимодействии Украины и РФ на переговорах
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео