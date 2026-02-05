Baltijas balss logotype
Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в драматическом триллере «Последний полёт»

Дата публикации: 05.02.2026
Камбербэтч, известный по роли в «Доктор Стрэндж», исполнит главную роль — он сыграет американца, который с расстояния старается помочь людям, оказавшимся в опасной ситуации, выбраться из Ирака и Афганистана в последние дни длительных военных конфликтов.

Режиссёром картины выступит обладатель премии BAFTA Бабак Анвари, а сценарий написал Кирк Уоллес Джонсон — писатель и бывший координатор USAID, непосредственно участвовавший в восстановлении Ирака после войны и основавший благотворительный проект по эвакуации союзников.

Сюжет сосредоточен вокруг молодого афганца по имени Али, который пытается вывести свою семью из страны до того, как станет слишком поздно. Его единственная надежда — связь с Джонсоном, американцем, находящимся за тысячи километров и борющимся с последствиями войны.

Съёмки «Последнего полёта» запланированы на май 2026 года, и съёмочная группа планирует работать в Великобритании, Марокко и Иордании. Камбербэтч также выступит в качестве исполнительного продюсера проекта, который описывают как напряжённый триллер с сильным гуманистическим посылом.

#Афганистан #культура #Ирак
