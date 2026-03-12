С 1 апреля, чтобы взять велосипед напрокат, придётся проходить целый ряд проверок. Компания Nextbike сочла, что это требование делает бизнес нерентабельным, и принала решение убрать свои велосипеды с улиц столицы.

С одной стороны, в Латвии, особенно в Риге, постоянно пропагандируется здоровый образ жизни и езда на велосипеде как экологичная альтернатива поездкам на автомобиле. С другой стороны, свежее решение, вышедшее из стен парламента, заставляет фирмы по аренде велосипедов отказаться от этого направления как убыточного.

Речь идёт о решении, принятом комиссией Сейма по народному хозяйству, согласно которому с 1 апреля 2026 года перед каждой поездкой на всех транспортных средствах совместного пользования необходимо будет проводить проверку личности, проверку водительских прав и тест на реакцию. Правила распространяются не только на электросамокаты и мопеды, но и на обычные механические велосипеды.

По мнению компании Nextbike, чьи велосипеды классического типа до сих пор стояли по всей столице, чтобы внедрить на них такие системы контроля, ей придётся сильно потратиться. Кроме того, проверки резко сократят число клиентов, ибо права на вождение велосипеда есть у немногих. Вы, например, знаете обладателей таких прав? Среди моих знакомых тьма велосипедистов, но корочки ни у кого нет.

В общем, в Nextbike всё посчитали и решили, что проще будет велосипеды с улиц столицы убрать.

Прокатчиков в Риге ведь так и долбили. Власти столицы проявляют к ним то же двойственное отношение, что и власти на уровне страны. С одной стороны, значение велодвижения, особенно велопроката, для улучшения транспортной системы специально прописано в куче документов: «Стратегии устойчивого развития Риги», «Программе действий по устойчивой мобильности транспортной системы Риги», «Видении мобильности Риги» и др.

С другой стороны, в позапрошлом году Рижская дума приняла обязывающие правила, по которым все транспортные средства совместного пользования (то есть те, что предоставляются в аренду) должны быть оснащены механическим устройством ограничения скорости. И создала в центре города запретные зоны, ограничив их распространение.

Так что неудивительно, что бизнесу по прокату велосипедов стало совсем некомфортно.

Взять тот же Nextbike — он является крупнейшим в Европе поставщиком услуг велопроката. В компании убеждены, что прокатные велосипеды попали под требования об ограничении скорости зря. «Такие ограничения, скорее всего, были введены для контроля электросамокатов и самоходных велосипедов», - заявил глава компании Марцис Блумбергс, добавив, что представители отрасли неоднократно указывали на эту несоразмерность.

Странными главе компании кажутся и проверки для их клиентов-велосипедистов: за время, затраченное на них, маршрут уже можно будет пройти пешком.

Но в Nextbike пока ещё не сдаются. Компания является членом Латвийской ассоциации мобильности и Латвийского объединения велосипедистов и собирается вместе с другими специалистами отрасли пытаться изменить правила и найти решения для продвижения устойчивой мобильности в Латвии.