Министр подсказал латвийцам, где они могут узнавать о местах продажи более дешевых продуктов

Дата публикации: 12.03.2026
Разница в цене одной и той же продуктовой корзины в латвийских магазинах может достигать десятков евро. Министр экономики Виктор Валайнис объяснил, как власти собираются показать эту разницу и заставить ритейлеров конкурировать за покупателей.

В Латвии продолжаются дискуссии о том, является ли страна территорией низкой покупательной способности и высоких цен. О возможных инструментах защиты интересов жителей в программе «Naudas cena» на TV24 рассказал министр экономики Виктор Валайнис.

По словам министра, одним из таких инструментов стал созданный государством сервис сравнения цен на продукты Letapartika.lv. На его основе власти собираются наглядно показывать покупателям, в каких магазинах продукты стоят дешевле. В ближайшее время инструмент планируют сделать более понятным и практичным для жителей. В первую очередь речь идет о создании еженедельной продуктовой корзины для пенсионеров.

«То, что мы сделаем в ближайшее время, — начнем использовать этот инструмент в более доступной для жителей форме. Прежде всего будем формировать корзину для сеньоров раз в неделю», — рассказал Валайнис.

По его словам, состав такой корзины будут определять сами пожилые люди. «В этом месяце вместе с неправительственными организациями мы спросим у сеньоров: что вы хотите видеть в своей покупательской корзине — какие продукты. Они выберут разные товары, а мы подсчитаем их стоимость», — пояснил министр. После этого государство будет публиковать результаты сравнения. «Мы скажем прямо: эта корзина дешевле всего в магазине X, а самая дорогая — в магазине Y».

Министр подчеркнул, что государство не будет напрямую заставлять магазины снижать цены. Давление на рынок должны создать сами покупатели. «Это важно прежде всего для жителей — в тот момент, когда они своим кошельком делают выбор, в какой магазин идти за покупками», — отметил он. «Если сеньору будет ясно показано, что его обычная корзина продуктов — тех, которые он чаще всего покупает — дешевле именно в этой сети магазинов, он пойдет туда», — сказал Валайнис.

Министр подчеркнул, что речь идет не о сравнении отдельных товаров, а о полной корзине. «Не один продукт — например, сыр, творог или молоко — а вся корзина в целом окажется дешевле в конкретной сети», — объяснил он. По словам Валайниса, проведенные исследования уже показали существенную разницу в ценах между торговыми сетями. «Исследования показали: в тех сетях магазинов, которые не участвуют в инициативе низкой ценовой корзины, продукты в корзине были примерно на 20 евро дороже, чем в тех, которые участвуют», — заявил министр.

По его мнению, именно публичность таких данных должна усилить конкуренцию между магазинами. «Разница в ценах есть, и мы покажем ее более наглядно, чтобы люди были лучше информированы, делая свой ежедневный выбор», — подчеркнул он.

#цены #пенсионеры #Латвия #конкуренция #продукты #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
