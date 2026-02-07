Baltijas balss logotype
В Риге состоится международная выставка графического искусства

Культура &
Дата публикации: 07.02.2026
LETA
Изображение к статье: В Риге состоится международная выставка графического искусства

С 9 по 15 февраля в Латвийском музее железной дороги состоится международная выставка графического искусства ART RIGA FAIR PAPER. Это событие продолжает более чем десятилетнюю традицию ART RIGA FAIR — экспонаты можно будет не только посмотреть, но и приобрести. На выставке будут представлены как выдающиеся латвийские мастера графики, так и художники из Франции, Канады, Литвы, Эстонии, Японии и других стран.

Выставка ART RIGA FAIR PAPER посвящена графике как одной из наиболее многогранных и концептуально насыщенных областей современного искусства. В экспозиции участвуют художники, работающие как с классическими методами, так и с экспериментальными подходами, демонстрируя разнообразие визуальных языков и техник.

Помимо работ, созданных традиционными способами (гравюра, офорт, акватинта, литография и др.), на выставке представлены оригинальные графические произведения и рисунки, выполненные карандашом, чернилами, пастелью, а также работы, где графические методы сочетаются с цифровыми решениями.

Особое внимание на ART RIGA FAIR PAPER уделено значению бумаги — здесь она рассматривается не только как носитель изображения, но как активный элемент художественного процесса. Бумага выступает пространством для экспериментов, тактильного восприятия и концептуального взаимодействия техники, идеи и формы, показывая своё разнообразие и пластичность.

#выставка #культура
