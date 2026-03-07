Дело в том, что «Ригас сатиксме» все покупает и покупает тормозные колодки для низкопольных трамваев «Шкода» у предприятия «Шкода».

Что это значит? Есть у вас, скажем, вертолёт. В документации указано, что его срок службы 30 лет – не гарантия, а именно срок службы. Вы будете в течение этих 30 лет для своего вертолёта покупать детали у каких-нибудь других производителей? Нет, конечно. В таком случае обещание завода, что он будет служить 30 лет, улетучивается как дым.

Так у кого должно покупать тормозные колодки предприятие с обещаниями службы транспортного средства 30 лет? Разумеется, у производителя – «Шкоды», а не на блошином рынке, хотя там значительно дешевле.

Вот, к сожалению, этого нюанса, контролеры так и не смогли понять, принявшись рассказывать, что есть другие производители, у которых цены ниже.

Да, вероятно есть. Но если вы их копеечную деталь поставите на трамвай ценой в 3 млн евро, и он сойдёт с рельсов с деформацией несущего корпуса, что скажет завод-производитель? Ребята, это ваши проблемы.

А продавец с блошиного рынка не пойдёт трамвай починять, балки выпрямлять. Вот закончится срок службы у этих трамваев после 2040 года, тогда ставьте всё, что хотите – ответственность несёт только «Ригас сатиксме».

Новые трамваи можно покупать и не у «Шкоды», а у кого угодно, хоть у того производителя, на которого Госконтроль укажет. Но надо понять, что в течение 30 лет все запчасти будут только от этого производителя. Никто не будет рисковать ставить на такой транспорт важную деталь (а тормоз – это важная деталь, не лампочка указателя поворота), которую кто-то на коленке в подворотне выпилил.