Правительство Латвии решило продавать билеты на эвакуационный рейс из охваченного войной Ближнего Востока. Один билет спасаемому латвийцу обойдется в 350 евро.

Всего в самолете 145 мест. Таким образом, доходы составят 50 750 евро. Насколько корректно брать деньги с попавших в беду людей?

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объяснила желание заработать на эвакуируемых:

– В прошлом году для пассажиров, эвакуированных из Израиля, не требовалось доплаты, но многие просто не явились на рейс в назначенное время, лишив возможности уехать тех, кто хотел бы, но не смог, поскольку другие зарегистрировались раньше. Но они так и не явились.

Кроме того, оправдывается Силиня, Латвия не одна такая. Эстония также берет деньги с пассажиров, которых вывозят с Ближнего Востока. Там, кстати, расценки повыше – каждый эстонец должен заплатить 400 евро. Плюс 50 евро за трансфер.

Как сообщал bb.lv, в настоящее время ожидается, что рейс BT7701 может быть выполнен в пятницу: вылет из международного аэропорта Дубая в 17.50 по местному времени (в 13:50 по латвийскому).

Полет в Ригу запланирован с технической остановкой в Ираклионе (Греция), и, как ожидается, самолет прибудет в Ригу в субботу, 7 марта, в 14.10 по местному времени.