Валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в четвертом квартале прошлого года рос быстрее, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС), по сравнению с тем же периодом годом ранее, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные "Eurostat". Так, Латвия опередила Швецию, Люксембург, Францию, Австрию, Бельгию и ряд других государств.

По сезонно скорректированным данным, ВВП Латвии в четвертом квартале вырос на 2,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В октябре-декабре все страны ЕС зафиксировали экономический рост, за исключением Румынии, где ВВП сократился на 1,5%. При этом наибольший рост зафиксирован на Мальте (+6,4%), Кипре (+4,5%), в Польше (+3,6%), Хорватии (+3,3%) и Литве (+3,1%). В Эстонии, как и Италии, ВВП вырос на 0,8%.

В среднем ВВП в ЕС в четвертом квартале вырос на 1,4% по сравнению с октябрем-декабрем прошлого года, а в еврозоне - на 1,2%. По сравнению с июлем-сентябрем ВВП как ЕС, так и еврозоны вырос на 0,2%.

Рост экономики по сравнению с предыдущим кварталом был зафиксирован в 22 государствах, причем наибольший рост был отмечен на Мальте (+2,1%), в Литве (+1,7%), Хорватии и Кипре (обе страны +1,4%). В то же время в Ирландии (-3,8%), Румынии (-1,9%), Люксембурге и Эстонии (обе страны -0,1%) было зафиксировано снижение, а в Австрии ВВП остался на прежнем уровне. В Латвии, как и в Чехии, экономика выросла на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом.