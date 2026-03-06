Сегодня в 10 часов утра в Рижском замке по приглашению президента Латвии Эдгара Ринкевича состоялась дискуссия по демографическим вопросам, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента.

В ходе дискуссии обсудили проделанную работу и приоритетные задачи по улучшению демографических тенденций.

На дискуссию были приглашены представители фракций и ответственных комиссий Сейма, министры профильных министерств, социальные партнеры правительства, неправительственные организации, исследователи демографии.

В прошлом году в Рижском замке также состоялась дискуссия по демографическим вопросам. Тогда президент Латвии выделил в качестве приоритета безопасность и государственную оборону. По его словам, многие семьи, видя, что происходит сегодня в мире, и слыша различные заявления, всерьез задумываются о том, стоит ли рожать детей и каким будет их будущее.

Ринкевич считает, что следующий приоритет - остановить демографический кризис. По его мнению, необходимо остановить спад, а затем постепенно переходить к преодолению кризиса путем повышения рождаемости. Он отметил, что существует ряд пособий, которые не повышались уже много лет. По мнению Ринкевича, это необходимо сделать и для того, чтобы дать понять, что государство серьезно в своих действиях.