«Прочитал информацию, о том, что наше МВД закупило на бюджетные деньги автомашины, оборудованные фоторадарами, которые будут использоваться на проблемных участках дорог и улиц, для повышения безопасности и предотвращения аварий.

Передвижные фоторадары, предполагаю, были переданы частной фирме, для которой главное – получение выгоды, а не забота об снижение числа аварий.

В этом месяце я увидел, как реально используются передвижные фоторадары. Есть в Риге улица Чугуна. На протяжении примерно 500 метров до улицы Гавиезес она используется водителями для выезда из микрорайонов Золитуде и Иманта на Юрмальскую трассу. С одной стороны этой части улицы проходит железная дорога, а на другой, около улицы Золитудес, есть одно частное подворье. Дальше – поросшие кустарником пустыри и брошенные огороды. Недавно этот пустой участок улицы определили как жилую зону, поставив соответствующий знак на перекрёстке с улицей Золитудес.

Я живу в районе Золитуде с 1986 года и постоянно пользуюсь этой частью ул.Чугуна, и ни разу (!) не видел и не слышал об авариях на этой улице. Однако именно эту часть улицы после установки знака "Жилая зона" облюбовала машина с фоторадаром. "Улов" у нее, полагаю, огромный.

Можно ли попросить комментарий руководства Государственной полиции и ее структуры, отвечающей за безопасность дорожного движения по поводу использования фоторадара на тихой, практически пустой безопасной улице, вместо контроля скорости на по-настоящему важных и опасных участках дорог с действительно интенсивным движением?

Также (это уже вопрос к городским властям) хочется узнать о причинах перевода пустой части улицы Чугуна в жилую зону, хотя за последние 40 лет здесь не появилось ни одного нового строения.

Хочется добавить, что в продолжении этой улицы есть частные дома с обеих сторон, но, как ни парадоксально, это уже не считается жилой зоной — во всяком случае, действие соответствующего знака на то место уже не распространяется. Читатель bb.lv».

Комментарий Рижской думы:

– По информации, которой располагает самоуправление, дорожный знак «Жилая зона» на конкретном, упомянутом в вопросе участке был установлен более 15 лет назад. С учетом, что прошло слишком много времени, сейчас невозможно предоставить подробное объяснение, по каким конкретным соображениям или на основании каких данных, имевшихся на тот момент, было принято такое решение.

Хотим также подчеркнуть, что дорожный знак «Жилая зона» как решение по организации дорожного движения не зависит только от количества зданий на конкретном участке улицы. На упомянутом участке не построены отдельные тротуары, и транспортное пространство используется как автотранспортом, так и менее защищенными участниками дорожного движения — пешеходами и велосипедистами. В таких условиях регулирование жилой зоны предусматривает снижение скорости движения и специальные правила дорожного движения, целью которых является обеспечение безопасности менее защищенных участников дорожного движения в приоритетном порядке. Таким образом, статус жилой зоны там должен быть сохранен в связи с особенностями дорожной инфраструктуры.

Комментарий Рижской полиции самоуправления:

– Действительно, на указанном участке дороги Рижская полиция самоуправления проводила контроль скорости с использованием нетрафарированных автомобилей.

Контроль скорости в столице с использованием таких автомобилей производится на специально разработанных маршрутах (в первую очередь в непосредственной близости от учебных заведений, детских и спортивных площадок), а также в местах, где нарушение скоростного режима напрямую нарушает интересы жителей или может угрожать их безопасности.

Также контроль скорости осуществляется при движении между указанными объектами, при движении по другим улицам, а также в других местах в городе, где может быть создана повышенная опасность для менее защищенных участников дорожного движения и где по соображениям безопасности разрешенная скорость снижена до 30 км/ч и даже 20 км/ч (в том числе в местах, где нет тротуаров).