Браже: Латвия осуждает атаки Ирана

Дата публикации: 06.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Браже: Латвия осуждает атаки Ирана
ФОТО: LETA

На совещании министров иностранных дел стран ЕС и Персидского залива по ситуации в Иране и на Ближнем Востоке министр иностранных дел Латвии Байба Браже подчеркнула, что Латвия решительно осуждает неспровоцированные иранские атаки на страны Ближнего Востока и Персидского залива, сообщили агентству ЛЕТА в МИД.

По словам министра, эти атаки представляют угрозу региональному и международному миру и безопасности, нарушают суверенитет и территориальную целостность стран региона. Министры иностранных дел стран ЕС и Персидского залива также приняли совместное заявление.

Браже отметила, что Латвия выразила в Совете Безопасности ООН решительное осуждение неспровоцированных нападений Ирана на страны ближневосточного региона.

"Латвия полностью солидарна с иранским народом и народами стран, пострадавших от иранских атак. Мы высоко ценим стойкость ближневосточного региона и стран Персидского залива в отражении иранских атак. Я проинформировала министров стран Персидского залива о достижениях Латвии в области беспилотных технологий и о том, что мы можем предложить странам региона наши системы борьбы с беспилотниками", - сказала Браже.

По ее словам, сейчас приоритетом является защита гражданского населения, предотвращение более широкого регионального конфликта и дальнейшей эскалации ситуации. Она подчеркнула, что стабильность в регионе необходима для глобальной безопасности.

Браже также отметила, что Иран давно и целенаправленно занимается дестабилизацией ближневосточного региона и всего мира, в том числе напрямую поддерживая войну России в Украине. Иран использует беспилотники "Shahed для атак на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива - те же самые, которые он предоставил России для ее агрессии в Украине.

Министр подчеркнула, что Иран систематически нарушает свои международные обязательства и угрожает международному миру и безопасности. На протяжении десятилетий он поддерживал, вооружал, финансировал и обучал террористические группировки, включая "ХАМАС, "Хезболлу" и хуситов. Иранский режим открыто продолжал свою незаконную ядерную программу, несмотря на неоднократные дипломатические усилия со стороны ЕС, Великобритании и США, напомнила Браже.

В министерстве напомнили, что Латвия неоднократно осуждала действия иранского режима, в том числе его отказ от сотрудничества с международным сообществом и Международным агентством по атомной энергии в связи с незаконной ядерной программой.

Латвия присоединилась к совместному заявлению ЕС по ситуации на Ближнем Востоке. Латвия внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива и находится в постоянном контакте с посольствами, странами ЕС и другими странами, отметили в министерстве. С 28 февраля Браже провела телефонные разговоры с министрами иностранных дел Израиля, Иордании, Кувейта, Азербайджана и Армении.

#Иран #терроризм #ближний восток #Латвия #безопасность #дипломатия #политика
