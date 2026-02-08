Лувр объявил о реставрации короны императрицы Евгении. 19 октября 2025 года воры похитили из музея драгоценности на $102 млн, но потеряли корону, инкрустированную бриллиантами и изумрудами, которая, вероятно, была главной целью кражи.

При разрезании стекла витрины с драгоценностями корона была серьезно повреждена: у нее отломилась одна из арочных дуг, оторвались четыре из восьми бриллиантово-изумрудных пальметт и пропал золотой орел. Музей объявил публичный конкурс на назначение аккредитованного реставратора.

Корону для императрицы Евгении заказал император Наполеон III в 1855 году: она предназначалась для посещения Всемирной выставки. Это одна из трех хранящихся во Франции корон французских правителей. В 1988 году она вошла в коллекцию Лувра.