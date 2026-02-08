До 15 февраля, каждый вечер с 18:00 до 22:00, Латвийский этнографический музей под открытым небом превратится в пространство света, мифов и древних традиций. Здесь будет представлена третья, заключительная часть световой трилогии «Времена года» — «Мир. Метени», которая станет логическим продолжением и грандиозным финалом истории о сезонных праздниках и укладе жизни древних латышей. Эта световая сага началась осенью и шаг за шагом вела зрителей через важнейшие точки годового цикла.

В финальной части гостей музея ждёт более 15 масштабных световых инсталляций, созданных с использованием видео-проекций, света, лазерных технологий и специальных эффектов. Световая тропа развернётся среди музейных построек, наполняя пространство мощными световыми потоками, устремлёнными в небо. Кульминацией вечера станет впечатляющее мультимедийное лазерное шоу, которое символично завершит трилогию и откроет путь новому циклу.

Долгая зима подходит к концу. Метени приносит с собой ячменные лепёшки, молочного поросёнка и ароматное свиное ухо — щедрые угощения праздника. Он изгоняет тьму, холод, мороз и лёд, подводит итоги прошедшего времени и строит планы на будущее. Именно с Метени начинается новый сельскохозяйственный год: в этот момент пробуждаются земля.

«Настал грандиозный финал и время великого пробуждения! Завершая историю нашей световой трилогии, мы приглашаем вас погрузиться в древние традиции Метени — с озорством, весельем, охотой на кротов, ходулями, трубачами и радостью рождения весны,» — призывают авторы проекта.