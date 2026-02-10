Baltijas balss logotype
Театр «Дайлес» был принят в европейскую театральную сеть «mitos21»

Культура &
Дата публикации: 10.02.2026
LETA
Изображение к статье: Театр «Дайлес» был принят в европейскую театральную сеть «mitos21»

Театр «Дайлес» принят в европейскую театральную сеть «mitos21», сообщила агентству LETA представитель театра Агнесе Варпиня.

Новые члены принимаются в сеть только после оценки и приглашения со стороны существующих членов — 18 европейских театров. В число других членов «mitos21» входят Burgteātris в Вене, Королевский драматический театр в Стокгольме, Международный театр в Амстердаме, Национальный театр в Лондоне, Театр «Thalia» в Гамбурге и Театр «Odéon» в Париже.

Директор театра «Дайлеc» Юрис Жагарс говорит, что это успех не только для самого театра, но и для всего латвийского культурного сектора.

Созданная в 2008 году сеть "mitos21" помогает развивать сотрудничество между ведущими театральными профессионалами из разных стран и организовывать художественные мероприятия, где артисты и театральные специалисты могут встречаться, обмениваться идеями и критически оценивать значение театра в современном обществе.

#Латвия #театр #культура
