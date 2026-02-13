4 марта в 19.00 в Риге, на сцене д/к ВЭФ, пройдет сольный концерт группы Vereteno.

Vereteno — один из самых заметных музыкальных коллективов Латвии последних лет, который работает в уникальном музыкальном стиле на стыке рока, попа и фолка. У группы множество престижных наград в Латвии и за её пределами, включая Grand Prix международных фестивалей.

Зрителей ждёт живой звук, любимые хиты и новый репертуар в оригинальных аранжировках, а также песни на латышском, русском и английском языках.

Специальный гость вечера — Евгений Иганс, вокалист с академической школой и стажировками у ведущих мастеров оперной сцены, чьё исполнение добавит концерту особую глубину и эмоциональность.

В программе также примет участие Dance Studio SOLO — известный хореографический коллектив с 15-летней историей и международными наградами, представляющий танцы народов мира.

Музыканты подарят зрителю вечер ярких эмоций, музыки и вдохновения, где каждый номер — это история, рассказанная со сцены.