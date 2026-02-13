Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Концерт группы Vereteno в Риге: мощная энергия сцены и уникальный стиль 0 287

Культура &
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Концерт группы Vereteno в Риге: мощная энергия сцены и уникальный стиль

4 марта в 19.00 в Риге, на сцене д/к ВЭФ, пройдет сольный концерт группы Vereteno.

Vereteno — один из самых заметных музыкальных коллективов Латвии последних лет, который работает в уникальном музыкальном стиле на стыке рока, попа и фолка. У группы множество престижных наград в Латвии и за её пределами, включая Grand Prix международных фестивалей.

Зрителей ждёт живой звук, любимые хиты и новый репертуар в оригинальных аранжировках, а также песни на латышском, русском и английском языках.

Специальный гость вечера — Евгений Иганс, вокалист с академической школой и стажировками у ведущих мастеров оперной сцены, чьё исполнение добавит концерту особую глубину и эмоциональность.

В программе также примет участие Dance Studio SOLO — известный хореографический коллектив с 15-летней историей и международными наградами, представляющий танцы народов мира.

Музыканты подарят зрителю вечер ярких эмоций, музыки и вдохновения, где каждый номер — это история, рассказанная со сцены.

Читайте нас также:
#Рига #культура #музыка #эмоции
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фантастика без спецэффектов: 5 сериалов 1990-х, которые до сих пор впечатляют
Изображение к статье: Фантастика без спецэффектов: 5 сериалов 1990-х, которые до сих пор впечатляют
Изображение к статье: Лили Коллинз
Изображение к статье: Фестиваль Positivus переезжает с Луцавсалы в Межапарк

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео