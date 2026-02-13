С 8 августа по 25 октября Латвийский национальный симфонический оркестр (LNSO) отметит свое столетие серией концертных программ. Подготовка уже идет.

В юбилейной программе оркестра запланированы концерты в Рижском конгресс-холле, Рижском Домском соборе, концертном зале «Цесис», Латгальском посольстве «Gors», а также во Франции. В программу включена музыка латвийских и зарубежных композиторов. В ряде концертов вместе с LNSO выступит Государственный академический хор «Latvija».

Фестиваль LNSO «Vasarnīca» в шестой раз пройдёт в Латгальском посольстве «Gors». Оркестр адаптирует концерты для региональной аудитории, включая местных музыкантов и уделяя особое внимание традициям публики.

Праздничную программу LNSO завершит концерт дирижера оркестра Карела Марка Шишона и Элины Гаранчи По словам директора LNSO Индры Лукины, Шишон и Гаранча сыграли важную роль в истории оркестра, поскольку Шишон был главным дирижером и создавал несколько программ, в том числе с участием Гаранчи.

Член правления фонда LNSO Янис Ензис сообщил, что на благотворительном концерте этого года внимание будет уделено детям без постоянного места жительства и детям с зависимостями.

Завтра, 13 февраля, к LNSO на один концерт вернется эстонский дирижер Олари Элтс, который 20 лет назад работал в оркестре в качестве главного дирижера и художественного руководителя. Элтс выразил сожаление, что завершение реконструкции здания Рижской филармонии не совпадает с юбилеем оркестра, однако отметил, что это все равно свидетельствует о государственной поддержке музыки.

Коллектив, получивший академический статус в 1986 году, известен своим широким репертуаром - это произведения мировой классики, симфонии, оперные увертюры и сочинения латвийских композиторов.

В честь столетия LNSO сегодня «Latvijas Pasts» представила почтовую марку, посвященную юбилею оркестра. Номинал новой марки составит можно исптри евро, ее можно использовать для отправки письма в страны Евросоюза. Тираж марки - 10 000 экземпляров. Автор дизайна - Кришс Салманис.

5 сентября 1926 года считается днем рождения LNSO. В этот день предшественник оркестра - Симфонический оркестр Рижского радио - начал регулярную работу концертом-прямой трансляцией в составе 14 музыкантов.