Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийский национальный симфонический оркестр отмечает столетие 0 73

Культура &
Дата публикации: 13.02.2026
LETA
Изображение к статье: Латвийский национальный симфонический оркестр отмечает столетие

С 8 августа по 25 октября Латвийский национальный симфонический оркестр (LNSO) отметит свое столетие серией концертных программ. Подготовка уже идет.

В юбилейной программе оркестра запланированы концерты в Рижском конгресс-холле, Рижском Домском соборе, концертном зале «Цесис», Латгальском посольстве «Gors», а также во Франции. В программу включена музыка латвийских и зарубежных композиторов. В ряде концертов вместе с LNSO выступит Государственный академический хор «Latvija».

Фестиваль LNSO «Vasarnīca» в шестой раз пройдёт в Латгальском посольстве «Gors». Оркестр адаптирует концерты для региональной аудитории, включая местных музыкантов и уделяя особое внимание традициям публики.

Праздничную программу LNSO завершит концерт дирижера оркестра Карела Марка Шишона и Элины Гаранчи По словам директора LNSO Индры Лукины, Шишон и Гаранча сыграли важную роль в истории оркестра, поскольку Шишон был главным дирижером и создавал несколько программ, в том числе с участием Гаранчи.

Член правления фонда LNSO Янис Ензис сообщил, что на благотворительном концерте этого года внимание будет уделено детям без постоянного места жительства и детям с зависимостями.

Завтра, 13 февраля, к LNSO на один концерт вернется эстонский дирижер Олари Элтс, который 20 лет назад работал в оркестре в качестве главного дирижера и художественного руководителя. Элтс выразил сожаление, что завершение реконструкции здания Рижской филармонии не совпадает с юбилеем оркестра, однако отметил, что это все равно свидетельствует о государственной поддержке музыки.

Коллектив, получивший академический статус в 1986 году, известен своим широким репертуаром - это произведения мировой классики, симфонии, оперные увертюры и сочинения латвийских композиторов.

В честь столетия LNSO сегодня «Latvijas Pasts» представила почтовую марку, посвященную юбилею оркестра. Номинал новой марки составит можно исптри евро, ее можно использовать для отправки письма в страны Евросоюза. Тираж марки - 10 000 экземпляров. Автор дизайна - Кришс Салманис.

5 сентября 1926 года считается днем рождения LNSO. В этот день предшественник оркестра - Симфонический оркестр Рижского радио - начал регулярную работу концертом-прямой трансляцией в составе 14 музыкантов.

Читайте нас также:
#благотворительность #Латвия #культура #музыка #юбилей #музыканты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фантастика без спецэффектов: 5 сериалов 1990-х, которые до сих пор впечатляют
Изображение к статье: Фантастика без спецэффектов: 5 сериалов 1990-х, которые до сих пор впечатляют
Изображение к статье: Лили Коллинз
Изображение к статье: Фестиваль Positivus переезжает с Луцавсалы в Межапарк

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео