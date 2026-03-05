Иран перенял у России тактику массированных ударов беспилотниками, отработанную на войне в Украине, применив ее против стран Персидского залива, пишет The Wall Street Journal. В частности, Тегеран выпустил сотни дронов по государствам региона, чтобы перегрузить их системы ПВО, добраться до местных американских баз и нанести ущерб критической инфраструктуре.

Речь идет о стратегии истощения. Небольшие, сравнительно дешевые и трудно перехватываемые ударные дроны не имеют такого разрушительного эффекта, как ракеты, однако успешно поражают гражданские аэропорты, порты и другие ключевые объекты, подрывая ощущение безопасности у населения и инвесторов, отмечает WSJ.

Сооснователь Omnistrat Group и финансовый консультант Евгений Гуревич рассказал RTVI.US, что в Дубае системы ПВО работают «четко и уверенно, как швейцарские часы».

«Живу в жилом районе Business Bay, ночью слышали пару хлопков, но быстро стало понятно, что это работает ПВО — четко, уверенно, как швейцарские часы. Честно говоря, некоторые соседи даже не проснулись», — сказал Гуревич.

Гуревич отмечает, что атаки не парализовали работу города, власти справляются со своими задачами без нареканий, и все «возвращается в штатный режим».

«Паники нет. Люди гуляют, пьют кофе, дети играют — обычный день в Дубае, только с чуть более оживленными чатами в WhatsApp. Аэропорты возобновляют работу с утра, так что все возвращается в штатный режим. Если ставить оценку — ПВО Дубая получает твердые 10 из 10. Управление ситуацией — тоже 10 из 10. Спокойствие жителей — ну, скажем, 9 из 10, потому что один балл ушел на адреналин в первые пять минут», — поделился своими наблюдениями Гуревич.

Другая жительница Дубая, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что атаки стали неожиданностью, а ситуация остается «очень нестабильной». Несмотря на это, по ее мнению, в Дубае достаточно безопасно.

«Никто не ожидал, что в ОАЭ над нами будут летать ракеты и срабатывать системы ПВО у дома. Первые два дня активно слышали и видели взрывы в небе, осколки летели вниз на жилые помещения. Говорят, что пострадавших мало. Наверное, было бы хуже, если бы никто не был подготовлен, но пока что достаточно безопасно себя здесь ощущаем. Небо перекрыли, но ближе к вечеру стали открывать небо выборочно», — отметила собеседница издания.

Студент из России, приехавший в Дубай несколько недель назад, решил не оставаться в городе и уехать в пустыню. Несмотря на то, что в стране действует одна из самых развитых систем ПВО в мире, в отдаленных местностях безопаснее, чем в прибрежных мегаполисах, отметил собеседник.