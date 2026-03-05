Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«ПВО — как швейцарские часы»: что происходит в Дубае во время иранских атак 0 705

В мире
Дата публикации: 05.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ряд попаданий все же не удалось предотвратить.

Ряд попаданий все же не удалось предотвратить.

"Паники нет. Люди гуляют, пьют кофе, дети играют — обычный день".

Иран перенял у России тактику массированных ударов беспилотниками, отработанную на войне в Украине, применив ее против стран Персидского залива, пишет The Wall Street Journal. В частности, Тегеран выпустил сотни дронов по государствам региона, чтобы перегрузить их системы ПВО, добраться до местных американских баз и нанести ущерб критической инфраструктуре.

Речь идет о стратегии истощения. Небольшие, сравнительно дешевые и трудно перехватываемые ударные дроны не имеют такого разрушительного эффекта, как ракеты, однако успешно поражают гражданские аэропорты, порты и другие ключевые объекты, подрывая ощущение безопасности у населения и инвесторов, отмечает WSJ.

Сооснователь Omnistrat Group и финансовый консультант Евгений Гуревич рассказал RTVI.US, что в Дубае системы ПВО работают «четко и уверенно, как швейцарские часы».

«Живу в жилом районе Business Bay, ночью слышали пару хлопков, но быстро стало понятно, что это работает ПВО — четко, уверенно, как швейцарские часы. Честно говоря, некоторые соседи даже не проснулись», — сказал Гуревич.

Гуревич отмечает, что атаки не парализовали работу города, власти справляются со своими задачами без нареканий, и все «возвращается в штатный режим».

«Паники нет. Люди гуляют, пьют кофе, дети играют — обычный день в Дубае, только с чуть более оживленными чатами в WhatsApp. Аэропорты возобновляют работу с утра, так что все возвращается в штатный режим. Если ставить оценку — ПВО Дубая получает твердые 10 из 10. Управление ситуацией — тоже 10 из 10. Спокойствие жителей — ну, скажем, 9 из 10, потому что один балл ушел на адреналин в первые пять минут», — поделился своими наблюдениями Гуревич.

Другая жительница Дубая, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что атаки стали неожиданностью, а ситуация остается «очень нестабильной». Несмотря на это, по ее мнению, в Дубае достаточно безопасно.

«Никто не ожидал, что в ОАЭ над нами будут летать ракеты и срабатывать системы ПВО у дома. Первые два дня активно слышали и видели взрывы в небе, осколки летели вниз на жилые помещения. Говорят, что пострадавших мало. Наверное, было бы хуже, если бы никто не был подготовлен, но пока что достаточно безопасно себя здесь ощущаем. Небо перекрыли, но ближе к вечеру стали открывать небо выборочно», — отметила собеседница издания.

Студент из России, приехавший в Дубай несколько недель назад, решил не оставаться в городе и уехать в пустыню. Несмотря на то, что в стране действует одна из самых развитых систем ПВО в мире, в отдаленных местностях безопаснее, чем в прибрежных мегаполисах, отметил собеседник.

Читайте нас также:
#Иран #безопасность #инфраструктура #Дубай #ПВО #Арабские Эмираты #дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Страна экс-СССР обвинила Иран в подготовке терактов
Изображение к статье: В США уличили Китай в помощи Ирану
Изображение к статье: Готовились взрывы в Азербайджане
Изображение к статье: США и Израилю предрекли большие потери в случае отправки сухопутных войск в Иран

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире
Изображение к статье: Глава государства Петр Павел - бывший генерал и военачальник НАТО. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Израиль допускает, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану
В мире
Изображение к статье: Как завоевать доверие кошки?
В мире животных
Изображение к статье: Популярный витамин связали со снижением артериального давления
Lifenews
Изображение к статье: Вместо пользы — вред: врач объяснила, чем опасны народные средства для сердца
Люблю!
1
Изображение к статье: Российскую нефть освободят от санкций
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео