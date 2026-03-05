Эсминец ВМС США мог быть поражен «Гадром» - СМИ 1 1911

В мире
Дата публикации: 05.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото: United States Navy

Эсминец «Арли Берк» ВМС США могли поразить ракетой Ghadr-380.

Один из эсминцев типа «Арли Берк» Военно-морских сил (ВМС) США, которые задействовали в ходе ударов по Ирану, могли поразить иранской противокорабельной ракетой (ПКР) Ghadr-380 («Гадр-380»). Об этом ударе пишут ряд телеграм-каналов.

Автор одной из публикаций внимание на спутниковые снимки низкого разрешения, на которых, предположительно, виден пожар на палубе корабля. Возгорание могло вызвать попадание иранской ПКР.

«Это частично согласуется с заявлением Корпуса стражей исламской революции о том, что он обстрелял эсминец противокорабельными ракетами "Гадр-380"», — говорится в сообщении.

Ghadr-380 впервые представили в 2025 году. Считается, что ПКР с дальностью более тысячи километров является вариантом крылатой ракеты семейства Paveh. Такие изделия запускают с мобильных пусковых установок на шасси грузовиков.

Ранее в марте стало известно, что эсминец ВМС США Spruance, который задействовали в атаке на Иран, получил лазерную систему AN/SEQ-4 ODIN. Она позволяет ослеплять электрооптические системы разведки и наведения.

