Зеленский жестко пригрозил «одному человеку в ЕС». Кто он?

В мире
Дата публикации: 05.03.2026
Зеленский заявил, что помощь Украине блокирует «один человек в ЕС» — и пригрозил «дать адрес этого человека нашим вооруженным силам».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может передать украинским военным адрес «одного человека в Евросоюзе», который блокирует европейскую помощь Украине. Об этом, как сообщает УНИАН, Зеленский заявил 5 марта встрече с журналистами. Агентство предположило, что Зеленский имел в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, цитирует "Медуза".

Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов или первый транш из 90 миллиардов, и у украинских воинов будет оружие, иначе — дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам — пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке. «Мы понимаем, что у нас нет альтернативы этим деньгам. Мы понимаем, что эти деньги заблокированы одним человеком. Официально здесь нет никаких секретов», — добавил президент Украины.

Венгрия в феврале выступила против того, чтобы Евросоюз выделил Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Кредит должны были одобрить все страны-члены ЕС. Также из-за позиции Венгрии блок не смог принять 20-й пакет санкций против России, который готовили на четвертую годовщину войны.

Венгрия выступила против помощи Украине в преддверии парламентских выборов, намеченных в стране на 12 апреля.

