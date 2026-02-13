Baltijas balss logotype
От Карелии до Батуми: как снимали культовую комедию «Любовь и голуби» 0 193

Культура &
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр из фильма

Кадр из фильма

Фильм «Любовь и голуби» (1984) — одна из самых любимых комедий советского кинематографа — создавался с участием заметных артистов, в необычных декорациях и с интересными съемочными находками, и до сих пор вызывает живой интерес у зрителей и кинокритиков.

Сценарий к фильму, режиссёр которого — Владимир Меньшов - возник на основе пьесы Владимира Гуркина, вдохновлённой реальными событиями из жизни знакомых драматурга. Герои Василий и Надежда Кузякины получили имена и характеры из истории семьи автора, а сцены семейных диалогов были близки и понятны зрителю.

Подбор актёров для картины сопровождался трудностями: исполнитель главной роли Василия, Александр Михайлов, сначала не мог сниматься из-за плотного графика в театре, а актрису на роль бабы Шуры долго не могли найти, пока её не сыграла Наталья Тенякова — жена Сергея Юрского, который исполнил дядю Митю. Раису Захаровну сыграла Людмила Гурченко, ставшая одной из центральных комедийных фигур фильма.

Основные сцены были сняты в начале лета 1984 года в республике Карелия, в небольшом городе Медвежьегорске. Производственная группа выбрала живописные береговые участки реки Кумса, где арендовали частный дом и построили характерную для сюжета голубятню. Голубей для съемок привезли из Москвы, а по двору специально настелили деревянный настил, характерный для сельской местности.

Наблюдатели и участники работ вспоминали, что атмосфера на площадке была дружелюбной: актёры нередко импровизировали, а многие броские фразы — включая реплики дяди Мити — рождались прямо во время съемок.

Поздней осенью съёмочная группа перебралась на юг — для съемок курортных эпизодов сюжета. Эти сцены снимали в Батуми и Кобулети (Аджария, Грузия), где температурные условия были далеко не тропическими: вода в Чёрном море была холодной, и актёрам приходилось работать в непростых условиях.

Любопытной деталью производства стала сцена падения Василия в море: планировалось, что герой выйдет из воды уже в другой одежде, и для этого возле актёра работали водолазы, помогая ему переодеваться под водой.

Премьера фильма состоялась 7 января 1985 года, и картина сразу стала народным хитом: за первые годы проката её посмотрели сотни миллионов зрителей, а отдельные фразы и сцены XXI века продолжают цитировать поклонники кино.

Сегодня места основных натурных съемок в Карелии претерпели изменения: дом, где снимали ключевые сцены, сгорел и был перестроен, но воссозданная голубятня вновь привлекает туристов и поклонников фильма.

#кино #культура #кинематограф
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео