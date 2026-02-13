Baltijas balss logotype
Турция запретила концерты хэви-метал, запланированные в Стамбуле

Культура &
Дата публикации: 13.02.2026
LETA
Изображение к статье: Фронтмен Slaughter to Prevail Алекс Террибл

Фронтмен Slaughter to Prevail Алекс Террибл

Турецкие власти во вторник запретили два концерта хэви-метал-групп и распорядились закрыть концертный зал Zorlu Center на 48 часов, заявив, что эти мероприятия несовместимы с общественными ценностями.

Муниципалитет объявил об отмене концертов российской диско-группы Slaughter to Prevail и польской блэк-метал-группы Behemoth. Мэр Стамбула Давут Гиль заявил, что любые меры, «наносящие вред обществу», недопустимы.

Фронтмен Slaughter to Prevail Алекс Террибл признал, что запрет на концерты создал «очень печальную ситуацию», добавив, что решение властей было уступкой давлению со стороны исламистских кругов, которые обвиняют группу в «сатанинской пропаганде».

Представители центра Zorlu пока не прокомментировали инцидент.

Это очередной запрет, введенный властями в угоду консервативным исламистам, которые пытаются блокировать различные музыкальные фестивали и другие художественные мероприятия по моральным соображениям.

#Турция #культура #музыка #запрет #концерты
Оставить комментарий

