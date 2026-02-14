Baltijas balss logotype
В ОАЭ дорога «исполняет» Бетховена, когда по ней едешь 0 145

Культура &
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В ОАЭ дорога «исполняет» Бетховена, когда по ней едешь

На одном из шоссе в Объединённых Арабских Эмиратах автомобилистов ждёт музыкальный сюрприз: участок трассы «играет» Девятую симфонию Людвига ван Бетховена, когда по нему проезжаешь.

На правой полосе трассы E84 в эмирате Фуджейра установлены специальные рельефные полосы. Их расположение точно рассчитано: при движении колёса создают вибрации, которые складываются в мелодию знаменитой «Оды к радости».

Этот проект стал частью международной инициативы Street of Music, направленной на продвижение искусства в повседневной жизни.

«Мы хотели, чтобы проект появился у нас в стране», — рассказал Али Обаид Аль Хефайти, директор Академии изящных искусств Фуджейры.

«Идея в том, чтобы соединить музыку и обычную жизнь, распространить культуру искусства», — добавил он в интервью Associated Press.

Девятая симфония — одно из самых известных произведений Бетховена. Финальная часть, «Ода к радости», до сих пор звучит по всему миру — от концертных залов до фильмов и рекламы.

#искусство #культура #музыка #технологии #проекты #ОАЭ
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
