Baltijas balss logotype

Названы три запрещенных к самоназначению витамина 1

Lifenews
Дата публикации: 19.11.2024
BB.LV
Названы три запрещенных к самоназначению витамина
ФОТО: Unsplash.com

Названы три запрещенных к самоназначению витамина.

Прием витаминов без консультации со специалистом может навредить, предупредила терапевт Надежда Чернышова.

Терапевт напомнила, что любые витамины не стоит принимать без консультации врача и предварительного анализа. Особенную осторожность она призвала соблюдать с жирорастворимым витамином А, который имеет свойство накапливаться в организме и легко может привести к передозировке. «Она проявляется в виде сухости и трещин кожи, снижении прочности костей, повышении внутричерепного давления, головных болях и ухудшении зрения. Поэтому не стоит принимать БАД без назначения врача», — объяснила Чернышова.

Не рекомендовала она назначать себе и железо, поскольку дефицит железа всегда протекает в разных формах. Он, уточнила Чернышова, бывает латентный (скрытый) или выраженный (в виде анемии), и каждый из них требует отдельных схем приема препаратов, их дозировки, а также принципов лечения.

Наконец, обратила внимание терапевт, осенью и зимой для профилактики простуд и гриппа многие принимают витамин С, однако в больших дозах без необходимости он может привести к нарушению сна, проблемам с сердцебиением (аритмии и тахикардии), увеличить риски тромбообразования, спровоцировать анафилактический шок и мочекаменную болезнь.

5
4

Комментарии (1)

  • AG
    Andrejs Gricenko
    20-го ноября

    Особенно надо вспомнить что ещё недавно на бутылках с растительным маслом писали - сдобавкой витамина А . Также все витамины с добавками селена . цинка и дугой хрени . причём там %500 всегда . а ветаминов пьют разных много . всё врачи рекомендуют . плюс от простуд или укрепляющие и туда впихивают всякую хрень . Поэтому и сухость и нарушение сна и тромбооброзование .

    1
    2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Названы методы для борьбы с бессонницей
Названы методы для борьбы с бессонницей
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
Раскрыт неожиданный эффект известного обезболивающего
В Германии 66-летняя женщина родила ребенка
Кадр: today.com
Найден кот с самым длинным хвостом в мире
Фото: guinnessworldrecords.com
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Врач назвал повышающие риск агрессивных видов рака продукты
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Названа популярная профессия с высокими рисками для здоровья
Алёнушка попалась в когти Льва. Иконка видео
Герой сериала «Слово пацана» выгулял новую пассию во МХАТе
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче
Раскрыт способ сберечь спину во время работы на даче

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео