Если вы любите завтракать бутербродами, нет причин отказываться от этой привычки. Просто попробуйте заменить обычный хлеб на цельнозерновой.

Существует мнение, что людям, следящим за питанием и стремящимся похудеть, нельзя есть хлеб, так как это всего лишь пустые калории. Однако диетолог Келси Куник утверждает, что это миф, пишет Doctorpiter.

На самом деле хлеб является хорошим источником углеводов, необходимых нашему организму для получения энергии. Полное исключение углеводов может негативно сказаться на здоровье. Даже белый хлеб в умеренных количествах не нанесет вреда вашему организму.

Но стоит ли переходить на цельнозерновой хлеб? Давайте разберемся, какие изменения произойдут в вашем организме, если вы добавите этот продукт в свой ежедневный рацион.

1. Вы получите больше клетчатки

Один ломтик хлеба из 100%-й цельнозерновой пшеницы может содержать от 2 до 4 граммов клетчатки. Взрослым рекомендуется потреблять 14 граммов клетчатки на каждые 1000 калорий, или 28 граммов, если ваш рацион составляет около 2000 калорий.

Достаточное количество клетчатки в рационе — залог здорового питания. Она способствует укреплению здоровья кишечника, защите сердца и снижению риска развития рака.

2. Вы сможете меньше есть и похудеть

Благодаря пищевым волокнам цельнозерновой хлеб способствует более длительному ощущению насыщения.

Калорийность цельнозернового хлеба может быть даже ниже, чем у обычного, но здесь есть важный нюанс. Из-за своего состава и сытности такой хлеб помогает снизить общую калорийность рациона. Один тост с утра — и вероятность переедания в обед значительно уменьшается.

3. Вы снизите уровень холестерина

Цельнозерновой хлеб помогает уменьшить выработку липопротеинов в печени, а также ограничивает переваривание и всасывание холестерина из пищи.

Исследования показали, что употребление четырех средних ломтиков цельнозернового хлеба ежедневно в течение 12 недель улучшает показатели триглицеридов, общего холестерина, холестерина ЛПНП и холестерина ЛПВП.

4. Вы избавитесь от запоров

Нерастворимые пищевые волокна способствуют регулярному и здоровому стулу. Кроме того, кишечные бактерии ферментируют клетчатку цельнозернового хлеба, что приводит к образованию важных жирных кислот, положительно влияющих на микробиом кишечника и пищеварение.

5. Вы улучшите уровень сахара в крови

Несмотря на распространенное мнение, даже люди с диабетом могут есть хлеб, а хлеб из цельной пшеницы может даже улучшить уровень сахара в крови. Да, в нем все еще содержится много углеводов, но благодаря клетчатке он переваривается медленно, что замедляет процесс всасывания сахара в кровь.

Недавно ученые провели исследование и выяснили, что у людей с высоким потреблением цельного зерна риск развития диабета второго типа на 29% ниже по сравнению с теми, кто практически его не употребляет, сообщает ETNT.