Знаете ли вы, что в этом может помочь черника? Об этом рассказал невролог Сергей Длин, пишет bb.lv.

По словам Сергея Длина, черника улучшает память:

— Ягода усиливает нейропластичность — способность мозга к обучению и формированию новых нейронных связей. Кроме этого, регулярное употребление помогает регулировать уровень глюкозы в крови, что особенно важно для профилактики диабета 2-го типа, а также снижает симптомы депрессии за счет уменьшения окислительного стресса в гиппокампе (центре эмоций и памяти).

Сергей Длин добавил, что эта ягода купирует нейровоспаление, тем самым предотвращая не только сосудистую деменцию, но и болезнь Альцгеймера, включая замедление накопления амилоидных бляшек. — Помимо этого, она является мощным антиоксидантом (защищает клетки от свободных радикалов), заметно улучшает общее самочувствие, нормализует давление и практически не имеет противопоказаний, а значит — никогда не навредит здоровью при разумном употреблении.

ПО мнению редакции, черника действительно может стать полезным дополнением к рациону: она поддерживает память, снижает воспаление и помогает защитить мозг от возрастных изменений. Однако важно помнить — это не лекарство, а лишь часть здорового образа жизни, который работает только в комплексе с правильным питанием, активностью и медицинским контролем.