Латвийская ассоциация студентов-стоматологов (LZSA) в тесном сотрудничестве с Латвийской ассоциацией пародонтологов (LPA) в мае проводят «Дни здоровья дёсен».

Мероприятие проходит в мае в два этапа.

Первый этап — практически фантастический, в его рамках стоматологам и гигиенистам по всей Латвии предлагается добровольно провести с 11 по 15 мая бесплатные медицинские осмотры пациентов в своих клиниках, чтобы своевременно выявить пародонтоз.

Со втором этапом все конкретнее и понятнее - он пройдёт 9 мая с 10:00 до 13:00 в Институте стоматологии Рижского университета им. Страдиня. Это будет бесплатный осмотр десен для взрослых.

Регистрация на бесплатную проверку доступна на сайте LPA, а также в социальных сетях LPA ( Facebook и Instagram ) и LZSA (Facebook и Instagram ).

Одновременно организаторы разъясняют, что в рамках акции бесплатно предоставляется только скрининговая диагностика, то есть — осмотр.

День здоровья десен — это инициатива Европейской федерации пародонтологов, которая проводится с 2014 года. В этом году Латвийская ассоциация пародонтологов присоединилась к этой инициативе уже в седьмой раз, а Латвийская ассоциация студентов-стоматологов — впервые.