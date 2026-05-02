Часто петрушка, укроп или листья салата теряют свежесть уже через сутки после покупки. Однако, зная несколько простых советов, вы сможете продлить срок их хранения, утверждают специалисты.

Вы, вероятно, сталкивались с ситуацией, когда купленная свежая зелень, помещенная в холодильник, на следующий день уже выглядит не так привлекательно. По словам эксперта в области питания и шеф-повара Кристин Марр, быстрее всего портится именно листовой салат, сообщает Doctorpiter.

«Причина в том, что зелень нуждается во влаге для поддержания свежести. Однако в наших холодильниках её часто недостаточно, что и приводит к быстрому увяданию», — отмечает эксперт.

Чтобы сохранить зелень свежей, Кристин Марр рекомендует использовать специальные пакеты для продуктов с застежкой-молнией, которые многие хозяйки применяют для замораживания фруктов и овощей. Однако важный момент заключается в том, чтобы добавить в пакет бумажные полотенца.

«Отделите листья от стеблей, затем поместите их в вакуумный пакет. Не забудьте добавить бумажные полотенца — они впитают излишнюю влагу. В результате зелень не будет намокать, и на листьях не образуется слизь», — говорит специалист.

Что касается петрушки, укропа или кинзы, то здесь действуют те же рекомендации. Вакумный пакет идеально подходит для их хранения.