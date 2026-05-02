Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как правильно хранить зелень в холодильнике для сохранения свежести на неделю 0 212

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно хранить зелень в холодильнике для сохранения свежести на неделю

Часто петрушка, укроп или листья салата теряют свежесть уже через сутки после покупки. Однако, зная несколько простых советов, вы сможете продлить срок их хранения, утверждают специалисты.

 

Вы, вероятно, сталкивались с ситуацией, когда купленная свежая зелень, помещенная в холодильник, на следующий день уже выглядит не так привлекательно. По словам эксперта в области питания и шеф-повара Кристин Марр, быстрее всего портится именно листовой салат, сообщает Doctorpiter.

«Причина в том, что зелень нуждается во влаге для поддержания свежести. Однако в наших холодильниках её часто недостаточно, что и приводит к быстрому увяданию», — отмечает эксперт.

Чтобы сохранить зелень свежей, Кристин Марр рекомендует использовать специальные пакеты для продуктов с застежкой-молнией, которые многие хозяйки применяют для замораживания фруктов и овощей. Однако важный момент заключается в том, чтобы добавить в пакет бумажные полотенца.

«Отделите листья от стеблей, затем поместите их в вакуумный пакет. Не забудьте добавить бумажные полотенца — они впитают излишнюю влагу. В результате зелень не будет намокать, и на листьях не образуется слизь», — говорит специалист.

Что касается петрушки, укропа или кинзы, то здесь действуют те же рекомендации. Вакумный пакет идеально подходит для их хранения.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика
Изображение к статье: Получатели продуктовых талонов в США разъезжают на Porsche и Lamborghini
В мире
Изображение к статье: Рижский марафон: нам действительно нужно радоваться тому, что в Ригу съедутся выходцы из Африки?
Спорт
2
Изображение к статье: Внимание, по Таллину разгуливает медведь
В мире животных
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео