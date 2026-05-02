Назван самый популярный комедийный сериал 2026 года

Культура &
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Кадр из сериала

Второй сезон сериала «Третий лишний» набрал 1,2 миллиарда минут просмотра с момента премьеры 5 марта и стал самым популярным комедийным телешоу 2026 года на всех стриминговых сервисах. Об этом пишет Deadline.

По данным Nielsen, сериал стал самым просматриваемым оригинальным проектом Peacock среди мужчин 18–34 лет с 2022 года, а также возглавил свежий рейтинг оригинальных комедий в этой возрастной категории.

«Третий лишний» — это приквел одноимённого фильма 2012 года с Марком Уолбергом и Милой Кунис. Сюжет рассказывает о разумном плюшевом медвежонке Теде и его лучшем друге-подростке, который учится в старшей школе в 1990‑х. Первый сезон вышел в январе 2024-го, а второй — в марте 2026-го. Главные роли исполнили Сет Макфарлейн и Макс Буркхолдер.

Сериал тепло приняли критики: первая часть получила на Rotten Tomatoes 73% «свежести», а продолжение — 100%. Для Peacock это безусловный успех, поскольку проект можно считать первым крупным прорывом стриминга.

Однако высокие рейтинги второго сезона ещё не гарантируют третий. Официально шоу не закрыто, но создатель и голос Теда Сет Макфарлейн фактически подтвердил, что новые эпизоды не пишутся и не планируются. Главное препятствие — дорогостоящая компьютерная графика для главного героя. Peacock, возможно, пересмотрит решение, но производственные расходы могут оказаться непозволительными. В 2025 году сервис уже отменил своего признанного критиками «Покерфейса» по тем же причинам.

