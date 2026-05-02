Туристический сектор Турции столкнется с массовым сокращением из-за отзывов лицензий пожарной безопасности вследствие высокой нагрузки проверяющих инспекторов. Об этом сообщает турецкая газета Ekonomim со ссылкой на источники в туристической индустрии страны.

Успеть до 31 мая

После трагедии на горнолыжном курорте Карталкая, где в ходе пожара 21 января погибли 79 человек, власти Турции обязали отели подтвердить соответствие нормам пожарной безопасности. В случае непредставления отчета для пожарной службы отель лишится своей лицензии и будет закрыт.

Отели столкнулись с проблемой, что с приближением конечной даты подачи отчетов количество заявок на проведение проверок увеличилось и многие владельцы объектов не успевают их пройти.

Представители туристического сектора заявили Ekonomim, что не призывают отменять проверки, а просят сохранить лицензии для отелей, подавших заявки до намеченного срока, но не прошедших проверку из-за высокой нагрузки на инспекторов.

Трагедия в Grand Kartal

Пожар в отеле Grand Kartal, в ходе которого погибли 79 человек, а еще 51 пострадали, произошел на втором этаже. Огонь поднялся до верхних этажей, и постояльцы были вынуждены выпрыгивать из окон или спускаться на бельевых веревках.

Очевидцы сообщали, что в отеле не сработала пожарная сигнализация. Спасатели не смогли оперативно приступить к тушению из-за рельефа местности.

В марте этого года отельеры Турции начали снижать цены на фоне падения спроса со стороны Европы. Из-за падения турпотока скидки по ряду объектов достигают 50%.