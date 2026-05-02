Котлеты из цветной капусты с сыром и укропом: простой и полезный рецепт 0 229

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Котлеты из цветной капусты с сыром и укропом: простой и полезный рецепт

Вкусное и питательное блюдо для любителей овощей

 

Это нежное, ароматное и очень аппетитное блюдо станет настоящим украшением стола для любителей овощей. Чтобы сделать его ещё более вкусным, подавайте с вашим любимым соусом.

Котлеты из цветной капусты с сыром и укропом

Количество порций - 4

Ингредиенты

Цветная капуста - 1 кг
Укроп - 1 пучок
Сыр - 200 г
Яйца - 2–3 штуки
Панировочные сухари - 70 г
Соль - по вкусу
Перец - по вкусу
Мука - 130 г
Растительное масло - 2 ст. ложки

Приготовление

1. Разберите цветную капусту на соцветия, отварите и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода.

2. Когда капуста остынет, пропустите её через мясорубку. Убедитесь, что жидкости не осталось.

3. В капустный фарш добавьте нарезанную зелень, натёртый сыр, яйца, сухари, соль и перец.

4. Тщательно перемешайте фарш и сформируйте котлеты.

5. Обваляйте котлеты в муке и обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон.

