Вкусное и питательное блюдо для любителей овощей

Это нежное, ароматное и очень аппетитное блюдо станет настоящим украшением стола для любителей овощей. Чтобы сделать его ещё более вкусным, подавайте с вашим любимым соусом.

Котлеты из цветной капусты с сыром и укропом

Количество порций - 4

Ингредиенты

Цветная капуста - 1 кг

Укроп - 1 пучок

Сыр - 200 г

Яйца - 2–3 штуки

Панировочные сухари - 70 г

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Мука - 130 г

Растительное масло - 2 ст. ложки

Приготовление

1. Разберите цветную капусту на соцветия, отварите и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода.

2. Когда капуста остынет, пропустите её через мясорубку. Убедитесь, что жидкости не осталось.

3. В капустный фарш добавьте нарезанную зелень, натёртый сыр, яйца, сухари, соль и перец.

4. Тщательно перемешайте фарш и сформируйте котлеты.

5. Обваляйте котлеты в муке и обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон.