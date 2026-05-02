Вкусное и питательное блюдо для любителей овощей
Это нежное, ароматное и очень аппетитное блюдо станет настоящим украшением стола для любителей овощей. Чтобы сделать его ещё более вкусным, подавайте с вашим любимым соусом.
Котлеты из цветной капусты с сыром и укропом
Количество порций - 4
Ингредиенты
Цветная капуста - 1 кг
Укроп - 1 пучок
Сыр - 200 г
Яйца - 2–3 штуки
Панировочные сухари - 70 г
Соль - по вкусу
Перец - по вкусу
Мука - 130 г
Растительное масло - 2 ст. ложки
Приготовление
1. Разберите цветную капусту на соцветия, отварите и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода.
2. Когда капуста остынет, пропустите её через мясорубку. Убедитесь, что жидкости не осталось.
3. В капустный фарш добавьте нарезанную зелень, натёртый сыр, яйца, сухари, соль и перец.
4. Тщательно перемешайте фарш и сформируйте котлеты.
5. Обваляйте котлеты в муке и обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон.
