Суд американских Северных Марианских островов приговорил 30-летнюю Сзе Ман Ю Инос к пяти годам и 11 месяцам лишения свободы. Женщину признали виновной в мошенничестве с фейковыми инвестициями в криптовалюты.

Помимо тюремного срока, она должна будет возместить своим жертвам нанесенный ущерб в размере около $770 000.

Более $684 000 на счетах подсудимой должны быть конфискованы в пользу США.

«Вы для меня как мама»

Как выяснил суд, с ноября 2020 года по январь 2022-го Сае Ман Ю Инос, скрывшись под именем Юки, знакомилась с пожилыми женщинами на островах Сайпан и Гуам, а затем втиралась в доверие. Она выдавала себя за представительницу богатой китайской семьи, утверждая, что владеет несколькими бизнесами и успешно инвестирует в биткоин.

Мошенница угощала женщин дорогими ужинами, делала подарки и хвасталась прибылью от инвестиций в криптовалюту. Чтобы расположить к себе собеседниц, она рассказывала выдуманные истории о личных проблемах и подчеркивала важность дружбы, нередко повторяя фразу «Вы для меня как мама».

Десятки жертв в пенсионном возрасте

Затем Юки просила у женщин деньги и предлагала покупать биткоины, говорится в материалах дела.

После переезда с Марианских островов в материковую часть США молодая женщина нашла новых жертв в штатах Вашингтон и Калифорния. По данным правоохранительных органов, обман Юки затронул «десятки жертв» — преимущественно пожилого возраста.

Юки не одинока в совем преступном промысле. На днях 22-летнего Эвана Тангемана из Калифорнии приговорили к 70 месяцам лишения свободы — это почти шесть лет тюрьмы.

Молодой американец помог сообщникам отмыть украденную криптовалюту на сумму около $263 млн, сообщило Министерство юстиции США. Украденные деньги шли на роскошную жизнь, дорогие машины и элитное жилье.