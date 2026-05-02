Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Китаянка выдавала себя за криптоинвестора и обокрала американских пенсионерок 0 156

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Китаянка выдавала себя за криптоинвестора и обокрала американских пенсионерок

Суд американских Северных Марианских островов приговорил 30-летнюю Сзе Ман Ю Инос к пяти годам и 11 месяцам лишения свободы. Женщину признали виновной в мошенничестве с фейковыми инвестициями в криптовалюты.

Помимо тюремного срока, она должна будет возместить своим жертвам нанесенный ущерб в размере около $770 000.

Более $684 000 на счетах подсудимой должны быть конфискованы в пользу США.

«Вы для меня как мама»

Как выяснил суд, с ноября 2020 года по январь 2022-го Сае Ман Ю Инос, скрывшись под именем Юки, знакомилась с пожилыми женщинами на островах Сайпан и Гуам, а затем втиралась в доверие. Она выдавала себя за представительницу богатой китайской семьи, утверждая, что владеет несколькими бизнесами и успешно инвестирует в биткоин.

Мошенница угощала женщин дорогими ужинами, делала подарки и хвасталась прибылью от инвестиций в криптовалюту. Чтобы расположить к себе собеседниц, она рассказывала выдуманные истории о личных проблемах и подчеркивала важность дружбы, нередко повторяя фразу «Вы для меня как мама».

Десятки жертв в пенсионном возрасте

Затем Юки просила у женщин деньги и предлагала покупать биткоины, говорится в материалах дела.

После переезда с Марианских островов в материковую часть США молодая женщина нашла новых жертв в штатах Вашингтон и Калифорния. По данным правоохранительных органов, обман Юки затронул «десятки жертв» — преимущественно пожилого возраста.

Юки не одинока в совем преступном промысле. На днях 22-летнего Эвана Тангемана из Калифорнии приговорили к 70 месяцам лишения свободы — это почти шесть лет тюрьмы.

Молодой американец помог сообщникам отмыть украденную криптовалюту на сумму около $263 млн, сообщило Министерство юстиции США. Украденные деньги шли на роскошную жизнь, дорогие машины и элитное жилье.

Читайте нас также:
#инвестиции #мошенничество #преступность #криптовалюта #преступления
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика
Изображение к статье: Получатели продуктовых талонов в США разъезжают на Porsche и Lamborghini
В мире
Изображение к статье: Рижский марафон: нам действительно нужно радоваться тому, что в Ригу съедутся выходцы из Африки?
Спорт
2
Изображение к статье: Внимание, по Таллину разгуливает медведь
В мире животных
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео