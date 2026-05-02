Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бумажные направления к врачам-специалистам больше не работают. Как поступить, если они у вас остались? 0 470

Наша Латвия
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бумажные направления к врачам-специалистам больше не работают. Как поступить, если они у вас остались?

На следующей неделе завершается переходный период по внедрению электронных направлений к врачам-специалистам.

Бумажные направления, выданные ранее, будут действительны только до 4 мая. Учитывая то, что это выходной день, можно сказать, что бумажные направления уже перестали действовать.

С 5 мая для записи к врачу потребуется:

🔹 электронное направление через систему E-veselība;

🔹 либо старое бумажное направление, но в электронном виде.

Оцифровать документ можно у лечащего врача или в регистратуре медицинского учреждения.

По заявлению Министерства здравоохранения Латвии, реформа направлена на сокращение очередей и предотвращение ситуаций, когда пациент одновременно записывается на одну и ту же услугу в нескольких местах.

Без направления по-прежнему можно обращаться напрямую к гинекологу, педиатру и окулисту.

Читайте нас также:
#здравоохранение #Латвия #министерство здравоохранения #очереди
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
2
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика
Изображение к статье: Получатели продуктовых талонов в США разъезжают на Porsche и Lamborghini
В мире
Изображение к статье: Рижский марафон: нам действительно нужно радоваться тому, что в Ригу съедутся выходцы из Африки?
Спорт
2
Изображение к статье: Внимание, по Таллину разгуливает медведь
В мире животных
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео