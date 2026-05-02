На следующей неделе завершается переходный период по внедрению электронных направлений к врачам-специалистам.

Бумажные направления, выданные ранее, будут действительны только до 4 мая. Учитывая то, что это выходной день, можно сказать, что бумажные направления уже перестали действовать.

С 5 мая для записи к врачу потребуется:

🔹 электронное направление через систему E-veselība;

🔹 либо старое бумажное направление, но в электронном виде.

Оцифровать документ можно у лечащего врача или в регистратуре медицинского учреждения.

По заявлению Министерства здравоохранения Латвии, реформа направлена на сокращение очередей и предотвращение ситуаций, когда пациент одновременно записывается на одну и ту же услугу в нескольких местах.

Без направления по-прежнему можно обращаться напрямую к гинекологу, педиатру и окулисту.