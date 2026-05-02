Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп выводит войска из Германии. Как это отразится на безопасности Европы? 1 1724

В мире
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп выводит войска из Германии. Как это отразится на безопасности Европы?

Министр обороны США Пит Хегсет отдал приказ о выводе около 5000 военнослужащих из Германии в течение года.

Ранее американский президент Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что США рассматривают возможность сокращения численности своего контингента в ФРГ, и что "решение будет принято в ближайшее время".

"Мы предполагаем, что вывод войск будет завершен в течение ближайших шести-двенадцати месяцев", - сообщил в своем заявлении пресс-секретарь американского военного ведомства Шон Парнелл. Это решение было принято "после тщательной проверки присутствия войск министерства обороны США в Европе", пояснил он. По словам Парнелла, оно "учитывает требования в зоне операций, а также условия на месте".

По данным Минобороны США, в декабре 2025 года на европейских базах было постоянно дислоцировано около 68 000 американских военнослужащих, более половины из них - около 36 400 - в Германии. Для сравнения: в 1985 году, до падения Берлинской стены и окончания холодной войны, в ФРГ были размещены 250 000 американских солдат.

Мерц ответил на угрозу Трампа вывести войска из ФРГ

Правительство Германии философски отреагировало на угрозу Дональда Трампа вывести часть своих войск из Германии.

Канцлер Фридрих Мерц в ходе визита на военный полигон в нижнесаксонском Мунстере 30 апреля подчеркнул, что бундесвер и армия США работают на стратегически важных объектах в Германии "плечом к плечу, в глубокой трансатлантической сплоченности" - и это "к взаимной пользе".

Заявление главы Белого дома прозвучало вскоре после перепалки между двумя лидерами: Мерц упрекнул американскую сторону в отсутствии стратегии в войне США и Израиля против Ирана, а Трамп в ответ обвинил канцлера в поддержке иранской ядерной программы.

Реакция НАТО: а мы крепчаем

"Мы сотрудничаем с США, чтобы выяснить подробности их решения", – отметила пресс-секретарь НАТО.

"Это изменение подчеркивает необходимость для Европы продолжать инвестировать больше средств в оборону и брать на себя большую долю ответственности за нашу общую безопасность – в этом направлении мы уже видим прогресс, поскольку союзники договорились инвестировать 5% ВВП", – добавила она.

По ее словам, Альянс остается уверенным в своей способности обеспечивать сдерживание и оборону, поскольку продолжается этот переход к более сильной Европе в рамках более сильного НАТО.

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #безопасность #Фридрих Мерц #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Не для всех и не для каждого: кому в Риге добавят денег Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика
Изображение к статье: Получатели продуктовых талонов в США разъезжают на Porsche и Lamborghini
В мире
Изображение к статье: Рижский марафон: нам действительно нужно радоваться тому, что в Ригу съедутся выходцы из Африки?
Спорт
2
Изображение к статье: Не для всех и не для каждого: кому в Риге добавят денег Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео