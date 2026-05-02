Министр обороны США Пит Хегсет отдал приказ о выводе около 5000 военнослужащих из Германии в течение года.

Ранее американский президент Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что США рассматривают возможность сокращения численности своего контингента в ФРГ, и что "решение будет принято в ближайшее время".

"Мы предполагаем, что вывод войск будет завершен в течение ближайших шести-двенадцати месяцев", - сообщил в своем заявлении пресс-секретарь американского военного ведомства Шон Парнелл. Это решение было принято "после тщательной проверки присутствия войск министерства обороны США в Европе", пояснил он. По словам Парнелла, оно "учитывает требования в зоне операций, а также условия на месте".

По данным Минобороны США, в декабре 2025 года на европейских базах было постоянно дислоцировано около 68 000 американских военнослужащих, более половины из них - около 36 400 - в Германии. Для сравнения: в 1985 году, до падения Берлинской стены и окончания холодной войны, в ФРГ были размещены 250 000 американских солдат.

Мерц ответил на угрозу Трампа вывести войска из ФРГ

Правительство Германии философски отреагировало на угрозу Дональда Трампа вывести часть своих войск из Германии.

Канцлер Фридрих Мерц в ходе визита на военный полигон в нижнесаксонском Мунстере 30 апреля подчеркнул, что бундесвер и армия США работают на стратегически важных объектах в Германии "плечом к плечу, в глубокой трансатлантической сплоченности" - и это "к взаимной пользе".

Заявление главы Белого дома прозвучало вскоре после перепалки между двумя лидерами: Мерц упрекнул американскую сторону в отсутствии стратегии в войне США и Израиля против Ирана, а Трамп в ответ обвинил канцлера в поддержке иранской ядерной программы.

Реакция НАТО: а мы крепчаем

"Мы сотрудничаем с США, чтобы выяснить подробности их решения", – отметила пресс-секретарь НАТО.

"Это изменение подчеркивает необходимость для Европы продолжать инвестировать больше средств в оборону и брать на себя большую долю ответственности за нашу общую безопасность – в этом направлении мы уже видим прогресс, поскольку союзники договорились инвестировать 5% ВВП", – добавила она.

По ее словам, Альянс остается уверенным в своей способности обеспечивать сдерживание и оборону, поскольку продолжается этот переход к более сильной Европе в рамках более сильного НАТО.