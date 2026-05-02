Справляться со стрессом бывает непросто, но помочь может даже обычная специя с кухни. Эксперты отмечают: куркума благодаря своему активному компоненту — куркумину — способна снижать воспаление и поддерживать психическое здоровье.

Этот продукт также уменьшает воспаление, которое может усиливать стресс

Умение справляться со стрессом чрезвычайно важно как для психического, так и для физического здоровья. Но это не всегда легко. Хорошая новость в том, что, вероятно, у вас на кухне уже есть один эффективный инструмент для снижения стресса, и это — куркума, пишет EatingWell.

Куркума — растение семейства имбирных, которое веками славится своими полезными свойствами. Их обеспечивает соединение под названием куркумин. В исследовании, опубликованном на страницах ScienceDirect, говорилось, что куркумин уменьшает воспаление и защищает клетки от повреждений, а это может играть ключевую роль в борьбе со стрессом и регулировании настроения.

Куркумин больше известен как природное средство для облегчения воспаления, и об этом свидетельствует исследование, опубликованное на Psychiatry Online. Но, по словам диетолога Карман Мейер, депрессия и воспаление часто идут рука об руку.

"Воспаление может привести к негативным последствиям для психического здоровья, а депрессия подпитывает воспалительную реакцию в организме", — пояснила она.

Как отмечается, куркумин продемонстрировал многообещающие результаты в борьбе с воспалением и депрессией, и куркуму даже назвали специей №1 для уменьшения воспаления.

"Воспаление и окислительный стресс могут ухудшить настроение и увеличить риск развития депрессии или тревоги. Поскольку куркумин обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, он может помочь облегчить симптомы тревоги и депрессии и улучшить психическое здоровье", — говорит магистр наук, дипломированный врач Миранда Галати, ссылаясь при этом на исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Pharmacology.

И хотя куркума в сочетании со здоровым образом жизни может быть простым естественным способом улучшить психическое благополучие, однако это не панацея, отмечается в статье. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять влияние куркумы на настроение. Поэтому, если вы испытываете тревогу или депрессию, важно не полагаться только на куркуму, а проконсультироваться с врачом, чтобы обсудить даже возможные варианты лечения.

Способы снижения стресса

"Ни один продукт или соединение в отдельности не может устранить стресс или изменить ваше здоровье. Важно бороться со стрессом несколькими способами, чтобы заметить реальное улучшение", — говорит Галати и советует придерживаться нескольких правил.

Будьте активны. Физические упражнения — это естественное средство для снижения стресса. Ходьба, йога, танцы — отличные способы выделить эндорфины и улучшить психическое благополучие. Медитируйте, правильно дышите. Ежедневная медитация или упражнения на глубокое дыхание могут успокоить ваш ум и улучшить реакцию на стресс.

Высыпайтесь. Постоянный график сна помогает регулировать настроение и уровень энергии. Спите ночью не менее семи часов.

Питайтесь сбалансированно. Разнообразные продукты обеспечат организм большим количеством питательных веществ для физической и умственной энергии. Для оптимального самочувствия отдавайте предпочтение фруктам, овощам, белку, полезным жирам и клетчатке.

Куркума в составе блюд придает им глубину вкуса и яркий цвет. Ее можно использовать в молочном латте вместе с корицей и имбирем, посыпать овощи перед запеканием, добавлять в смузи из замороженных фруктов, йогурта и шпината, посыпать тосты с авокадо.

Куркума может стать полезным дополнением к рациону и поддержать организм в борьбе со стрессом и тревожностью. Однако она не заменяет полноценного лечения: лучший эффект достигается только в сочетании со здоровым образом жизни, достаточным сном и профессиональной помощью при необходимости, советует bb.lv.