Сторонники здорового питания активно критикуют привычку начинать утро с чашки ароматного кофе, ссылаясь на различные исследования о негативном воздействии этого напитка. В качестве альтернативы они предлагают добавить в рацион цикорий.

Но что же такое цикорий и способен ли он стать не только полезной, но и полноценной заменой любимому бодрящему напитку? Давайте разберемся.

Долгое время цикорий считался сорным растением. Однако с развитием исследований о его полезных свойствах, люди начали осознавать преимущества различных видов цикория. В настоящее время это растение культивируется целенаправленно для получения салатных листьев, бланшированных почек и корней, которые запекают, измельчают и используют в качестве заменителя кофе, сообщает dietology.pro.

Кроме того, на рынке можно найти «жидкий цикорий». Он получается путем выпаривания экстракта из корней растения. Считается, что этот метод более натуральный и приносит больше пользы. Готовить его так же просто, как и порошковый цикорий: жидкий продукт смешивается с водой, достаточно 1/2 ч. л.

Теперь обсудим полезные свойства напитка из цикория. В этот список входят:

* отсутствие кофеина;

* заряд бодрости и энергии;

* снижение артериального давления;

* уменьшение уровня сахара в крови.

Среди недостатков напитка можно выделить:

* увеличение аппетита;

* расширение сосудов и снижение тонуса венозной стенки;

* понижение давления — это минус для гипотоников;

* снижение сахара может стать проблемой для людей с астеническим телосложением.

Кроме того, цикорий противопоказан людям с обострением гастрита. Поэтому тем, кто страдает от этого заболевания, стоит предварительно проконсультироваться с врачом о возможности употребления напитка.

Во всех остальных случаях рекомендуется пить цикорий не более 3-4 раз в неделю по одной чашке в день.