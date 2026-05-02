Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Цикорий: действительно ли это полезная альтернатива кофе? 1 335

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Цикорий: действительно ли это полезная альтернатива кофе?

Сторонники здорового питания активно критикуют привычку начинать утро с чашки ароматного кофе, ссылаясь на различные исследования о негативном воздействии этого напитка. В качестве альтернативы они предлагают добавить в рацион цикорий.

 

Но что же такое цикорий и способен ли он стать не только полезной, но и полноценной заменой любимому бодрящему напитку? Давайте разберемся.

Долгое время цикорий считался сорным растением. Однако с развитием исследований о его полезных свойствах, люди начали осознавать преимущества различных видов цикория. В настоящее время это растение культивируется целенаправленно для получения салатных листьев, бланшированных почек и корней, которые запекают, измельчают и используют в качестве заменителя кофе, сообщает dietology.pro.

Кроме того, на рынке можно найти «жидкий цикорий». Он получается путем выпаривания экстракта из корней растения. Считается, что этот метод более натуральный и приносит больше пользы. Готовить его так же просто, как и порошковый цикорий: жидкий продукт смешивается с водой, достаточно 1/2 ч. л.

Теперь обсудим полезные свойства напитка из цикория. В этот список входят:

* отсутствие кофеина;

* заряд бодрости и энергии;

* снижение артериального давления;

* уменьшение уровня сахара в крови.

Среди недостатков напитка можно выделить:

* увеличение аппетита;

* расширение сосудов и снижение тонуса венозной стенки;

* понижение давления — это минус для гипотоников;

* снижение сахара может стать проблемой для людей с астеническим телосложением.

Кроме того, цикорий противопоказан людям с обострением гастрита. Поэтому тем, кто страдает от этого заболевания, стоит предварительно проконсультироваться с врачом о возможности употребления напитка.

Во всех остальных случаях рекомендуется пить цикорий не более 3-4 раз в неделю по одной чашке в день.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
1
1

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика
Изображение к статье: Получатели продуктовых талонов в США разъезжают на Porsche и Lamborghini
В мире
Изображение к статье: Рижский марафон: нам действительно нужно радоваться тому, что в Ригу съедутся выходцы из Африки?
Спорт
2
Изображение к статье: Внимание, по Таллину разгуливает медведь
В мире животных
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео