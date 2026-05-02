Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Уровень террористической угрозы поднят до «серьезного». Заявление посольства США в Лондоне 0 311

В мире
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Уровень террористической угрозы поднят до «серьезного». Заявление посольства США в Лондоне

Посольство США в Лондоне предупредило о рисках терактов, соответствующее сообщение опубликовано на интернет-ресурсе дипломатического представительства.

Уровень террористической угрозы поднят до «серьезного», что предполагает высокую вероятность атак. Уточняется, что поводом стал теракт в Голдерс-Грин 29 апреля, а также общая активизация исламистских и крайне правых радикалов в стране.

Жителям рекомендуется соблюдать осторожность в общественных местах, чаще менять привычные маршруты и не привлекать к себе внимания. Важно пересмотреть меры личной безопасности, следить за новостями и оперативно сообщать властям о любых подозрительных ситуациях или угрозах в соцсетях.

Напомним, в результате нападения в районе Голдерс-Грин неизвестный мужчина ранил ножом двух человек около синагоги.

Читайте нас также:
#США #терроризм #безопасность #социальные сети #теракт #Лондон #нападение #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
1
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Не для всех и не для каждого: кому в Риге добавят денег Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика
Изображение к статье: Получатели продуктовых талонов в США разъезжают на Porsche и Lamborghini
В мире
Изображение к статье: Рижский марафон: нам действительно нужно радоваться тому, что в Ригу съедутся выходцы из Африки?
Спорт
2
Изображение к статье: Не для всех и не для каждого: кому в Риге добавят денег Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео