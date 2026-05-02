Посольство США в Лондоне предупредило о рисках терактов, соответствующее сообщение опубликовано на интернет-ресурсе дипломатического представительства.

Уровень террористической угрозы поднят до «серьезного», что предполагает высокую вероятность атак. Уточняется, что поводом стал теракт в Голдерс-Грин 29 апреля, а также общая активизация исламистских и крайне правых радикалов в стране.

Жителям рекомендуется соблюдать осторожность в общественных местах, чаще менять привычные маршруты и не привлекать к себе внимания. Важно пересмотреть меры личной безопасности, следить за новостями и оперативно сообщать властям о любых подозрительных ситуациях или угрозах в соцсетях.

Напомним, в результате нападения в районе Голдерс-Грин неизвестный мужчина ранил ножом двух человек около синагоги.