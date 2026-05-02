В пятницу в Латвии было зарегистрировано 99 дорожно-транспортных происшествий, в авариях погибли два человека и еще 15 пострадали, сообщили в Государственной полиции.

Утром в пятницу в Гауйенской волости Смилтенского края на Видземском шоссе столкнулись грузовой автомобиль и легковой автомобиль "Audi", который в результате аварии был полностью разбит. В аварии погиб человек.

Второй погибший зарегистрирован в аварии в Земгальском регионе.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 12 водителей, заведено десять уголовных дел.

За превышение скорости составлено 270 протоколов, трое водителей оштрафованы за агрессивное вождение.

Всего вчера полиция составила 596 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.