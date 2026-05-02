Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

12 пьяных водителей и 9 уголовных дел. Что случилось на дорогах Латвии? 0 245

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: 12 пьяных водителей и 9 уголовных дел. Что случилось на дорогах Латвии?

В пятницу в Латвии было зарегистрировано 99 дорожно-транспортных происшествий, в авариях погибли два человека и еще 15 пострадали, сообщили в Государственной полиции.

Утром в пятницу в Гауйенской волости Смилтенского края на Видземском шоссе столкнулись грузовой автомобиль и легковой автомобиль "Audi", который в результате аварии был полностью разбит. В аварии погиб человек.

Второй погибший зарегистрирован в аварии в Земгальском регионе.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 12 водителей, заведено десять уголовных дел.

За превышение скорости составлено 270 протоколов, трое водителей оштрафованы за агрессивное вождение.

Всего вчера полиция составила 596 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.

Читайте нас также:
#Латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика
Изображение к статье: Получатели продуктовых талонов в США разъезжают на Porsche и Lamborghini
В мире
Изображение к статье: Рижский марафон: нам действительно нужно радоваться тому, что в Ригу съедутся выходцы из Африки?
Спорт
2
Изображение к статье: Внимание, по Таллину разгуливает медведь
В мире животных
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео