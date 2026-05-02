Ночью полыхало в Румбуле, Стопиньской волости Ропажского края, работы по тушению всё очага возгорания продолжались утром в субботу, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Пожар возник в центре сортировки и переработки строительных отходов «Nomales» – компании по управлению строительными и промышленными отходами «CleanR Verso» в Румбуле на улице Бривниеку, подтвердил председатель правления предприятия Эрик Гусев.

В пятницу вечером около 22:00 ГПСС получил вызов в Стопиньскую волость, где горела куча отходов на площади 2000 кв м, стена ангара площадью 200 кв м, мобильные модули площадью и дробилка строительных отходов.

Представители предприятия сообщили, что загорелись несортированные строительные отходы. Государственная служба окружающей среды была проинформирована о ситуации.

Горение вызвало сильное задымление, поэтому жителям окрестностей ночью рекомендовали не открывать окна и соблюдать другие меры предосторожности.

Во время тушения пожара пострадал один пожарный, которого передали медикам Службы неотложной медицинской помощи. Компания сообщила, что среди её сотрудников пострадавших нет.

Менее чем за три часа после вызова пожар повышенной опасности был локализован, однако работы по тушению продолжаются.

Председатель правления «CleanR Verso» Гусевс в субботу утром сообщил, что огонь не затронул ни линии сортировки и переработки, ни технику.

«Пока рано говорить о причинах возгорания, однако чаще всего в подобных случаях причиной становится выброшенная в несортированные строительные отходы электротехника, которая может воспламениться», — отметил Гусев.