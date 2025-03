Илон Маск дважды «зиганул» после инаугурации Трампа

«Эти выборы действительно важны. И я просто хочу сказать спасибо за то, что вы сделали это возможным. Спасибо. Мое сердце с вами. Благодаря вам будущее цивилизации обеспечено», — сказал Маск, стоя на сцене Capital One Arena в Вашингтоне, где до этого транслировалась инаугурация Трампа.

Во время своей короткой речи Маск приложил правую руку к груди и резким жестом выбросил ее вверх. Затем, повернувшись к другой части аудитории, повторил этот жест под аплодисменты зрителей.

Далее миллиардер продолжил, что теперь американцы "будут иметь безопасные города, безопасные границы, разумные расходы".

"И мы собираемся везти DOGE на Марс. Вы можете представить, как это будет ошеломительно. Американские астронавты впервые установят флаг на этой планете", — подчеркнул Маск.

Американский миллиардер Илон Маск уже прокомментировал свой странный жест на параде, когда в социальных сетях его уже начали сравнивать с Адольфом Гитлером.

"Честно говоря, им нужны более эффективные грязные приемы. Атака "каждый – Гитлер" так надоела", – написал он в соцсети Х.

При этом он прикрепил свой старый пост, где заявлял, что Демократическая партия США начнет "кампанию грязных приемов" против него за то, что он перешел в Республиканский лагерь.

Frankly, they need better dirty tricks.



The “everyone is Hitler” attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0