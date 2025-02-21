Порадуйте кошку или разрушьте ее здоровье: вот что скрывают в популярных кормах

Вы знали, что многие популярные кормы для кошек могут вызывать у питомцев зависимость? Шокирующее расследование от PetFood Exposed открывает глаза на скрытые добавки, которые могут быть опасными для здоровья ваших любимцев.

Скандал в лаборатории: что нашли в гранулах

В 2023 году независимая лаборатория ToxicPet протестировала 30 популярных кормов для кошек. Результаты оказались тревожными: в 22 из них были обнаружены добавки, стимулирующие центр удовольствия в мозге кошек. Глутамат натрия и дрожжевые экстракты оказывают воздействие, похожее на наркотическую зависимость.

"После таких кормов кошка отказывается даже от свежей рыбы, требуя свою 'дозу'", — объясняет нейробиолог Джеймс Райт.

Кошачья зависимость: реальная угроза

Самым громким случаем стал корм MeowMix. В США владелец кота Томаса подал в суд на бренд, после того как его питомец стал вести себя как "наркоман" — царапая дверь шкафа с кормом, не в силах от него отказаться. Экспертиза выявила в корме непеталактон — синтетический аналог кошачьей мяты. "Это как добавить кокаин в детское питание", — возмущается адвокат Майкл Голдберг.

Как зависимость влияет на здоровье кошек

Зависимость от усилителей вкуса приводит к перееданию. Это наносит серьёзный вред органам питомца, перегружая их. Симптомы, которые могут свидетельствовать о "наркотической" зависимости:

Кот требует корм ночью, царапая двери. Отказывается от другой пищи, включая мясо. Становится агрессивным, если миска пуста.

Если ваш питомец продолжает есть корм, но при этом теряет вес, это тревожный сигнал.

Как выбрать безопасный корм