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Ученый предупредил о сроках глобальной катастрофы 1

Lifenews
Дата публикации: 21.02.2025
BB.LV
Ученый предупредил о сроках глобальной катастрофы
ФОТО: Global Look Press

Многие города могут уйти под воду в 2100-м из-за таяния льдов.

Если таяние ледников продолжится, то к началу XXII века значительная часть суши окажется под водой. Об этом рассказал ученый Андрей Глазовский.

По словам специалиста, быстрее всего ледники тают в Арктике и Антарктике, из-за чего повышается уровень Мирового океана. Глазовский заметил, что с 1880 года его уровень повысился примерно на 20-24 сантиметра, но в последние десятилетия темпы ускорились. Автор отметил, что к середине XXI века уровень Мирового океана может подняться на 0,3-0,5 метра, в результате чего многие прибрежные города окажутся под угрозой более частых наводнений.

«К 2100 году при сохранении нынешних темпов он может увеличиться на 1-2 метра, что приведет к затоплению еще больших территорий и переселению сотен миллионов людей», — предупредил о сроках глобальной катастрофы Андрей Глазовский.

По оценке ученого, полный либо частичный уход под воду грозит Новому Орлеану (США), Хошимину (Вьетнам), Бангкоку (Таиланд), Янгону (Мьянма), Дюнкерку (Франция), Гданьску (Польша) и другим городам. Также уже сейчас американские города Майами и Нью-Йорк часто переживают наводнения и находятся под угрозой штормовых нагонов.

Глазовский подытожил, что таяние льдов влияет на климатическую систему Земли. В первую очередь они служат резервуарами для пресной воды. Также от их состояния зависят многие виды животных и рыб. «Усиление притока пресных ледниковых вод может сказаться на океанических течениях, регулирующих глобальный климат», — заключил специалист.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    22-го февраля

    Дядя...иди к греттетумберг. Поплачь ей на грудь.

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