Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Руки прочь от денег! Партнеры по власти грубо послали «зеленых крестьян» 0 374

Политика
Дата публикации: 05.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Руки прочь от денег! Партнеры по власти грубо послали «зеленых крестьян»

Премьерская партия и "Прогрессивные" не хотят перед выбора открывать "опасную" дискуссию.

Сегодня на коалиционном совете сенсации не случилось - как и можно было прогнозировать, "Новое Единство" и "Прогрессивные" отклонили даже очень мягкое предложение "зеленых крестьян",касающееся накоплений во втором пенсионном уровне. А именно: "зеленые крестьяне" предлагали разрешить латвийцам выбрать свои накопления во втором пенсионном уровне на лечение в случае тяжелой болезни.

Почему же партнеры были против? Главный аргумент - перед выборами не стоит заниматься популизмом и открывать дискуссию на столь чувствительную тему.

Также партнеры уверены, что нельзя пенсионные деньги "мешать" с оказанием медицинских услуг - пенсионные накопления делаются для того, чтобы обеспечить социальные гарантии и определенный достаток человеку в преклонном возрасте. Вопросы же медпомощи надо решать через увеличение бюджета здравоохранения и после выборов.

Честно говоря, эти аргументы звучат не очень убедительно, особенно с учетом того, что право выбрать накопления предлагается предоставить тяжело больным людям, которые могут до пенсии просто не дожить.

Так или иначе, но от коалиционных партнеров "зеленые крестьяне" поддержки не получили и теперь возникает вопрос, а что собственно "зеленые крестьяне" будут делать? Опять смирятся с очередным поражением или все-таки двинут свои предложения в Сейм в надежде на поддержку оппозиции?

Читайте нас также:
#выборы #здравоохранение #партии #коалиция #пенсии #оппозиция #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
0
0
1
2
0
4

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1
Изображение к статье: Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами
Бизнес
Изображение к статье: Что же нам с ними делать? Гражданам России и Беларуси в Латвии принадлежат почти три тысячи компаний Эксклюзив!
Бизнес
3
Изображение к статье: Дождь придёт во второй половине дня: к вечеру осадки накроют почти всю Латвию
Наша Латвия
Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео