Сегодня на коалиционном совете сенсации не случилось - как и можно было прогнозировать, "Новое Единство" и "Прогрессивные" отклонили даже очень мягкое предложение "зеленых крестьян",касающееся накоплений во втором пенсионном уровне. А именно: "зеленые крестьяне" предлагали разрешить латвийцам выбрать свои накопления во втором пенсионном уровне на лечение в случае тяжелой болезни.

Почему же партнеры были против? Главный аргумент - перед выборами не стоит заниматься популизмом и открывать дискуссию на столь чувствительную тему.

Также партнеры уверены, что нельзя пенсионные деньги "мешать" с оказанием медицинских услуг - пенсионные накопления делаются для того, чтобы обеспечить социальные гарантии и определенный достаток человеку в преклонном возрасте. Вопросы же медпомощи надо решать через увеличение бюджета здравоохранения и после выборов.

Честно говоря, эти аргументы звучат не очень убедительно, особенно с учетом того, что право выбрать накопления предлагается предоставить тяжело больным людям, которые могут до пенсии просто не дожить.

Так или иначе, но от коалиционных партнеров "зеленые крестьяне" поддержки не получили и теперь возникает вопрос, а что собственно "зеленые крестьяне" будут делать? Опять смирятся с очередным поражением или все-таки двинут свои предложения в Сейм в надежде на поддержку оппозиции?