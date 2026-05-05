Авианосец USS George H.W. Bush (CVN 77) прошел через Аравийское море, в то время как силы США обеспечивают морскую блокаду против Ирана со стороны Оманского залива.

Американские подразделения также поддерживают операцию под названием Project Freedom ("Проект Свобода") непосредственно в Ормузском проливе. Об этом в социальной сети X сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

На борту авианосца находится мощная авиагруппа, насчитывающая более 60 самолетов, готовых к выполнению различных боевых и разведывательных задач. Присутствие такой авианосной ударной группы в регионе направлено на усиление мер по контролю за морскими путями и предотвращение провокаций со стороны иранского режима.

Операция в Оманском заливе и Ормузском проливе является частью широкой стратегии США по обеспечению безопасности морских перевозок и соблюдению установленной блокады. Координация действий в рамках Project Freedom позволяет американским военным оперативно реагировать на любые изменения обстановки в этом стратегически важном узле мировой торговли.